Avellino, Nesta è il nuovo allenatore: i dettagli del contratto e i componenti dello staff

Ora è ufficiale : Alessandro Nesta è il nuovo allenatore dell'Avellino . L'ex tecnico del Monza riparte dal club irpino, con cui ha sottoscritto un contratto di due anni. Domani il suo arrivo in città, mercoledì mattina la presentazione a stampa e tifosi. Toccherà all'ex difensore di Milan e Lazio raccogliere l'eredità lasciata da Davide Ballardini, che ha scelto di salutare Avellino dopo il raggiungimento dell'obiettivo salvezza e del piazzamento playoff all'ultima giornata della regular season.

Avellino, ufficiale l'ingaggio di Alessandro Nesta

L'Avellino ha annunciato così l'arrivo di Alessandro Nesta sui propri canali ufficiali: "L’Us Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra, per la stagione 2026/2027, a mister Alessandro Nesta. Nato a Roma il 19 marzo 1976, ha iniziato la carriera di allenatore a Miami (USA), guidando il club statunitense per 3 stagioni sportive. Il suo percorso da tecnico in Italia inizia nella stagione 2018/2019, in serie B alla guida del Perugia. Poi esperienze in panchina con Frosinone e Reggiana, in serie B, e Monza in serie A. In totale per lui 192 panchine tra serie A, serie B, coppa Italia e playoff di serie B. L’accordo prevede una durata fino al 30 Giugno 2028".

Lo staff che seguirà Nesta in Irpinia

"Lo staff tecnico di mister Nesta, - si legge nella nota ufficiale del club biancoverde - a partire dal 1 luglio 2026, sarà composto dal viceallenatore Lorenzo Rubinacci, dai collaboratori tecnici Massimo Lo Monaco e Vincenzo Varrica, dal preparatore atletico Luca Morellini, dall’allenatore dei portieri Raffaele Clemente e dal match analyst Federico Soldano. La conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico si terrà mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 10:30, presso la sala stampa dello stadio Partenio – Lombardi".