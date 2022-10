Torna Maiello, il Bari ritrova l’equilibratore

A Mignani resta l’enorme rimpianto per la sconfitta di Frosinone che non premia una prova orgogliosa della sua squadra ridotta in dieci dopo appena 21 minuti di gioco per quell’intervento volante di Bellomo sanzionato col rosso. La discutibile decisione dell’arbitro ha influito non poco sull’andamento della gara sbloccata in pieno recupero quando un errore di Vicari ha permesso al Frosinone di passare in vantaggio con una maligna inzuccata balzando in vetta a braccetto col Genoa. Secondo stop consecutivo, terzo con quello di Coppa, che potrebbe pesare sugli sviluppi del torneo che vedrà il Bari ricevere venerdì sera la Ternana e poi fare visita al Benevento. Troppo alto il prezzo pagato non solo in termini di punti. Oltre a perdere Bellomo per la gara con gli umbri per squalifica, vede aggiungere alla lista dei diffidati Folorunsho e Ricci.