Bari, show del ds Polito tra urla e promesse: "Vogliamo la A"

BARI - "Noi in Serie A ci vogliamo andare perché io nella vita voglio solo migliorare e se ho un'occasione la sfrutto come un carro armato”. Parola del direttore sportivo del Bari , Ciro Polito , in vista dei playoff di Serie B che vedranno i galletti scendere in campo da terza classificata : "I playoff li vince chi ci arriva meglio mentalmente e fisicamente. E anche chi ha un po' di c... Non bisogna cullarci sul terzo posto, il Bari è favorito per la classifica, ma per me non ci sono favorite. Le statistiche sono fatte per essere cambiate. I playoff dipendono molto dalla giocate, sono tutte forti".

Cosa ha detto Polito sulla A tra urla e promesse?

"Siamo una neopromossa e chiaramente nessuno si poteva aspettare questo campionato. Ma passato un anno, si è dimostrato che il Bari è forte. Abbiamo 17 squadre dietro e solo due davanti". E ora, per Polito, serve fare l'ultimo step, guadagnare il terzo posto utile ad accedere al massimo campionato. La via si chiama playoff: "Non è un miracolo, ma è un'impresa, da completare con la serie A che tanto manca a Bari. Sono venuto qui per far capire che vogliamo la Serie A, se ce la facciamo bene, se no avremo comunque fatto un gran campionato".

Polito show: Vogliamo la Serie A

E' qui che Polito ha suonato la carica in vista dei playoff: la Serie A è un obiettivo e il ds chiama a raccolta la tifoseria: "Noi in Serie A ci vogliamo andare. Se nella vita ho l’occasione da sfruttare, lo faccio come un carro armato. In semifinale vorrei che il fischietto dell’arbitro tremi per il boato dei nostri tifosi. Voglio solo raggiungere la A con questa squadra e questi giocatori. Abbiamo un grande seguito e una squadra così deve aspettarsi tutto dalla piazza. C'è amore viscerale, ogni tanto la critica ci sta".