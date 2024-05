Bari, trionfo e sportività: prima della festa consolano gli avversari

Gioia grande per il Bari dopo la vittoria per 3-0 contro la Ternana e la conquista della salvezza in Serie B ai playout nel match di ritorno. Una gara entusiasmante e poi al novantesimo la gioia per il traguardo. Ma prim'ancora di far festa, i calciatori del Bari sono stati protagonisti di un gesto nobile apprezzato da tutti.