Ternana-Bari diretta: Sibilli cala il tris LIVE

TERNI - Match di importanza capitale quello tra Ternana e Bari . Le due formazioni si affrontano allo stadio 'Libero Liberati' nel ritorno dei playout di Serie B , con l'obiettivo di evitare la retrocessione in Serie C . Si riparte dall' 1-1 maturato al San Nicola : alle 'fere' basterebbe non perdere per conquistare la salvezza . Il Bari dovrà necessariamente conquistare la vittoria . In caso di parità, non sono previsti supplementari e rigori : si salverebbe la Ternana grazie al miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare. Segui la diretta della partita.

22:30

90+5' - Ci provano Raimondo e Puscas

Conclusione debole dell'attaccante delle Fere, para Pissardo. Non fa meglio l'ex Genoa: palla a lato. Ammonito anche Luperini

22:25

90' - Sei minuti di recupero, ammonito Acampora

La Penna concede sei minuti di extra time. Giallo intanto per l'ex centrocampista dello Spezia.

22:22

87' - Triplo cambio per il Bari

Giampaolo inserisce Puscas, Acampora e Matino per Sibilli, Maita e Dorval.

22:19

84' - Annullato il 4-0 di Benali

Il centrocampista del Bari scambia con Morachioli e supera Iannarilli con un destro a giro da applausi. Il gol non viene però convalidato per il fuorigioco del numero 77 biancorosso.

22:13

78' - Espulso Bellomo dalla panchina

La Penna espelle il giocatore del Bari per proteste.

22:12

77' - Breda si gioca il tutto per tutto

Entra Dionisi per Lucchesi, appena ammonito.

22:07

73' - Ammonito Lucchesi

Entrata in ritardo del difensore rossoverde su Sibilli.

22:05

71' - Dorval sfiora il poker

Sibilli serve in verticale l'esterno: Iannarilli gli dice no in uscita. Poco prima Pereiro aveva provato a scuotere la Ternana con una conclusione su sponda di Raimondo senza impensierire Pissardo.

22:00

66' - Nasti a un passo dal 4-0

Bari show al 'Liberati': Dorval serve l'ex Cosenza. Solo un miracolo di Iannarilli gli impedisce di esultare. Ternana in confusione totale. Poco dopo Nasti lascia il posto a Morachioli.

21:59

65' - GOL DEL BARI, SIBILLI SEGNA IL 3-0!

L'anticipo di Dorval si trasforma in un assist per Sibilli che calcia col destro: la palla, deviata da Dalle Mura, termina in rete. Salvezza ora a un passo per i pugliesi.

21:55

61' - Giallo per Nasti

Ammonito l'attaccante del Bari: ha allontanato la palla a gioco fermo dopo una spinta a Casasola. Tensione massima al 'Liberati'.

21:53

59' - Pissardo salva il Bari!

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo calciato da Amatucci, riflesso da applausi dell'estremo difensore biancorosso sul tentativo di Distefano.

21:51

57' - Sostituzioni per Breda e Giampaolo

Tra i rossoverdi, dentro De Boer per Carboni. Il Bari inserisce Lulic per l'ammonito Maiello.

21:46

52' - RADDOPPIO DEL BARI, SEGNA RICCI!

Traversone di Dorval dalla destra: la palla arriva a Nasti che sbaglia il controllo e favorisce il centrocampista biancorosso che calcia in diagonale, sotto le gambe di Iannarilli. Il Bari 'intravede' la salvezza, Ternana a un passo dalla retrocessione: ora servono due gol.

21:43

49' - Pereiro non sorprende Pissardo

Calcio di punizione della Ternana: l'uruguaiano prova a sorprendere dalla distanza l'estremo difensore biancorosso che blocca la sfera senza patemi.

21:40

46' - Al via la ripresa, Breda corre ai ripari

Inizia il secondo tempo al 'Liberati' tra Ternana e Bari. Prima sostituzione per i padroni di casa: entra Raimondo al posto di Faticanti.

21:21

45+4' - Termina il primo tempo: Bari in vantaggio con il capolavoro di Di Cesare

Finisce la prima frazione di gioco con gli ospiti avanti: decide finora l'incredibile gol del capitano biancorosso. Una rete che può voler dire salvezza per Giampaolo e retrocessione in Serie C per Breda e la sua Ternana.

21:18

45+2' - DI CESAREEEEE, CHE GOL! BARI IN VANTAGGIO!

Nel giorno del suo 41° compleanno, il capitano biancorosso porta avanti i biancorossi con una magia: calcio d'angolo di Sibilli, Di Cesare si coordina e in semi rovesciata segna un gol pesantissimo per l'economia del match!

21:16

45' - Concessi due minuti di recupero. Giallo per Lucchesi

La Penna ha concesso due minuti di extra time. Ammonito intanto il difensore rossoverde: intervento in ritardo su Nasti.

21:15

43' - Pereiro, conclusione larga

L'uruguaiano ci prova con il mancino: il pallone termina abbondantemente a lato.

21:07

35' - Benali spaventa la Ternana

Ripartenza biancorossa: il centrocampisa si invola in area di rigore e finisce a terra sull'uscita di Iannarilli. Proteste dei pugliesi che chiedevano una deviazione con conseguente calcio d'angolo.

21:05

33' - Giallo anche per Di Cesare

Ammonito il capitano dei pugliesi: erroraccio di Dorval, il 41enne biancorosso è costretto a fermare Distefano con le cattive.

21:03

31' - Bari pericolosissimo!

Traversone insidioso di Sibilli sul secondo palo: la palla viene sfiorata da Di Cesare che poi va a sbattere contro il montante.

20:58

26' - Favasuli! Ternana a un passo dall'1-0!

Ottimo spunto in velocità del numero 27 che rientra sul mancino e calcia verso il primo palo sfiorando il gol del vantaggio.

20:54

22' - Ammonito anche Maiello

Giallo anche per il numero 17 biancorosso: punito l'intervento in ritardo su Pereiro.

20:53

21' - Giallo per Maita

Fallo scomposto del centrocampista del Bari su Favasuli: l'arbitro La Penna lo ammonisce.

20:50

18' - Ci prova Amatucci

Casasola serve il numero 72 ternano che prova la conclusione dalla distanza: palla a lato.

20:43

11' - Sibilli! Bari vicino al gol, para Iannarilli

Intervento decisivo dell'estremo difensore rossoverde dopo un'ottima triangolazione tra l'ex Pisa e Ricci. Il Bari spaventa il 'Liberati'!

20:37

5' - Ternana pericolosa con Carboni!

Conclusione mancina dell'ex Monza: Dorval gli sporca il tiro, palla in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, fallo in attacco dei rossoverdi.

20:33

1' - Bari subito in avanti

Nasti serve Maiello che, da fuori area, prova la conclusione. Palla ampiamente fuori dallo specchio dalla porta di Iannarilli.

20:32

1' - Al via il match tra Ternana e Bari al 'Liberati'!

Il primo pallone della sfida lo muove la squadra di Giampaolo.

20:28

Tutto pronto al 'Liberati': Ternana e Bari in campo

Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco: tra pochi minuti si alzerà il sipario sul match di ritorno del playout di Serie B.

20:25

Bari, la permanenza in Serie B passa dai gol di Nasti

Marco Nasti, in gol all’andata, ha preso parte ad almeno una rete nelle ultime tre trasferte di Serie B (due gol e un assist): una partecipazione in più rispetto a quelle (due marcature) delle precedenti 28 gare esterne nel torneo cadetto, inclusa post season; l’ultimo giocatore del Bari a trovare la rete per tre trasferte di fila nella competizione è stato Walid Cheddira, tra l’agosto e l’ottobre 2022 (quattro in quel caso).

20:19

Ternana, gioventù al potere

La Ternana è soltanto una delle quattro squadre, assieme a Lipsia, Manchester United e Bayern Monaco, a contare almeno due giocatori nati dal 2003 in avanti con almeno sette gol realizzati in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei e rispettive seconde divisioni: Filippo Distefano (2003, sette reti) e Antonio Raimondo (2004, nove).

20:13

Ternana-Bari, arbitra La Penna

La direzione arbitrale del match è affidata a Federico La Penna, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini. Quarto ufficiale Manganiello. Al Var c'è Irrati, l'Avar è Meraviglia.

20:10

Bari, Giampaolo: "In gioco la storia del club"

Le parole del tecnico biancorosso ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo lavorato bene perché abbiamo capito dove abbiamo sbagliato nell’andata. Nei 180 minuti di questi play out si capiscono pregi e difetti della squadra e per questo sono belli. Stasera è l'ultima gara della stagione e penso che siamo destinatari del nostro destino. Ci giochiamo un pezzo importante della storia del club. Per questo dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo perché in 90-95 minuti tutto può succedere. L'esperienza in partite così complicate? Conta tanto, anche se all'andata nel primo tempo ci siamo persi un po' di inerzia della gara e questo non va bene. Stasera serve lucidità mentale, che è legata strettamente all'esperienza, e poi dobbiamo buttare il cuore oltre l'ostacolo".

20:05

Ternana-Bari, 'Liberati' sold out!

Pubblico delle grandi occasioni allo stadio ternano per il ritorno dei playout contro il Bari: sono attesi 11mila spettatori per spingere i padroni di casa all'obiettivo salvezza.

19:58

Bari, con la Ternana è una 'classica' in Serie B

Il Bari è la squadra che la Ternana ha affrontato più volte in Serie B tra regular e post season: 43 sfide (13 vittorie, 14 pareggi, 16 sconfitte); soltanto contro Cesena e Brescia, gli umbri contano più pareggi (17 contro entrambe) nel torneo, mentre solo contro il Modena hanno registrato più vittorie (19) nella competizione.

19:51

Ternana, che difesa!

Dopo avere tenuto la porta inviolata in due delle prime 24 partite di questa stagione di Serie B, la Ternana ha collezionato sette ‘clean sheet’ da metà febbraio: nessuna squadra ha fatto meglio nel periodo nella competizione (sette anche l’Ascoli).

19:47

Bari, nessuna vittoria esterna nel 2024

Dopo il pareggio nella gara d’andata, i biancorossi devono vincere questa sfida, anche se è una delle due squadre a non avere ancora vinto in trasferta nel 2024 in Serie B (al pari del Lecco). In generale, la squadra di Giampaolo non vince da 13 gare lontano dal 'San Nicola' (5 pareggi e 8 sconfitte) nel campionato cadetto e non fa peggio in una singola edizione del torneo (post regular season inclusa) dal 1984/85 (14).

19:42

Ternana-Bari, le formazioni ufficiali

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti, Carboni; Pereiro, Distefano. All. Breda.

BARI (3-5-2): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari; Dorval, Maita, Maiello, Benali, Ricci; Sibilli, Nasti. All. Giampaolo.

19:40

Ternana-Bari in tv e streaming

La partita Ternana-Bari verrà trasmessa in tv in diretta da Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e DAZN. Il match del 'Liberati' sarà visibile anche in streaming per gli abbonati a Sky Go, Now e DAZN. Basta scaricare le app di Sky Go, Now e DAZN sui vostri dispositivi mobili pc, smartphone e tablet o su console di gioco come Xbox e PlayStation o ricorrendo a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Stadio 'Libero Liberati', Terni