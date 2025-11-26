Bari, il comunicato sull'esonero di Caserta

Il comunicato con cui il Bari ha annunciato l'esonero di Caserta: "SSC Bari comunica di aver sollevato Fabio Caserta dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra e con lui i collaboratori Salvatore Accursi, Luigi Viola e Aldo Reale. La Società ringrazia il tecnico calabrese e il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrati in questi mesi, augurando agli stessi le migliori fortune umane e professionali". Al suo posto è attesa l'ufficialità del ritorno di Vivarini, che in stagione è stato esonerato dal Pescara, ma che sulla panchina del Bari si è seduto nel 2019 in Serie C, in una stagione nella quale realizzò 27 risultati utili consecutivi.