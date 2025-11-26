Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 26 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Bari, Caserta esonerato: Vivarini è pronto a sostituirlo

Nuovo cambio in panchina in Serie B. Decisiva la sconfitta nell'ultimo turno contro il Frosinone
Il Bari ha deciso di cambiare guida tecnica. Ufficiale l'esonero di Fabio Caserta. Decisiva l'ultima sconfitta, quella al San Nicola contro il Frosinone nell'ultimo turno. Dopo dodici giornate, sono appena tredici i punti conquistati in classifica, con la squadra che si trova così attualmente al sedicesimo posto. Troppo poco per la dirigenza. Al suo posto è pronto il ritorno di Vincenzo Vivarini.

Bari, il comunicato sull'esonero di Caserta

Il comunicato con cui il Bari ha annunciato l'esonero di Caserta: "SSC Bari comunica di aver sollevato Fabio Caserta dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra e con lui i collaboratori Salvatore Accursi, Luigi Viola e Aldo Reale. La Società ringrazia il tecnico calabrese e il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrati in questi mesi, augurando agli stessi le migliori fortune umane e professionali". Al suo posto è attesa l'ufficialità del ritorno di Vivarini, che in stagione è stato esonerato dal Pescara, ma che sulla panchina del Bari si è seduto nel 2019 in Serie C, in una stagione nella quale realizzò 27 risultati utili consecutivi.

