Catanzaro sogna con Pittarello l'implacabile

Pittarello, dottore in gol

Pittarello, anzi il dottor Filippo Pittarello, ha avuto giusto il tempo di gioire per la laurea in economia aziendale, conseguita col massimo dei voti discutendo una tesi in diritto bancario su investimenti e sponsorizzazioni nel calcio, una settimana fa e poi, tra un allenamento e l’altro, ha fatto irruzione nel momento topico di Modena-Catanzaro, dimostrando di essere in grado di ribaltare la gara. Finora ha trovato poco spazio (11 presenze partendo titolare solo 3 volte) e ancor meno reti, anche se 2 centri nelle ultime 3 gare non sono niente male. «È stata una soddisfazione immensa – afferma Pittarello –, perché arriva dopo un momento personale delicato. Sto facendo fatica a trovare spazio, e la mia unica arma è di allenarmi bene e sfruttare le chances che mi dà l’allenatore: coronarle con rigore procurato, gol e vittoria della squadra è il massimo». Non era facile entrare col Modena che attaccava: «Da giocatore – specifica il nº 8 giallorosso –, subentrare in una gara del genere è difficile, perché bisogna prendere il ritmo che ti chiede la gara e si rischia di soffrire, devi provare a sfruttare ogni occasione. Al momento del rigore c’è stato grande rispetto da parte di Pontisso che aveva segnato dal dischetto nella gara precedente e Cisse, che mi hanno lasciato la possibilità di calciare. Ho messo il pallone sul dischetto e ho fatto gol», liberando il boato dei tifosi assiepati a pochi metri.