Cosenza, esonerato Caserta: ecco chi potrebbe sostituirlo

Il Cosenza ha deciso di esonerare Fabio Caserta . La squadra calabrese si trova attualmente al quindicesimo posto della classifica di Serie B , appena sopra la zona play-out. e non vince da quattro partite: nell'ultima giornata era arrivato un pareggio a reti bianche con il Cittadella.

Cosenza: via Caserta, pronto un ritorno

Per sostituire l'allenatore la società starebbe pensando ad un ritorno di William Viali, come riportato da Gianluca di Marzio: il tecnico è ancora sotto contratto con l'Ascoli ma dovrebbe liberarsi per poi firmare con il Cosenza, che aveva già allenato nella stagione 2022/23 salvandola ai play-out di fine stagione contro il Brescia.