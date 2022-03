Crotone, nuovo innesto: ufficiale l'attaccante Güral

CROTONE - Nuovo innesto per il Crotone, che "comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emre Güral. Nato il 5 aprile 1989 a Offenbach am Main (Germania), il neo attaccante rossoblù ha doppia nazionalità, tedesca e turca. Attaccante mancino, in carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Alanyaspor, Antalyaspor e Trabzonspor, mentre nell’ultima stagione ha indossato la casacca dell’Ankaragücü (serie A turca). Emre Güral, che ha preso parte oggi al primo allenamento con i nuovi compagni, ha sottoscritto un contratto con la società pitagorica fino al 30 giugno 2022".