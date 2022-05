Berlusconi e Galliani in Serie A: complimenti al Monza da Milan e Inter

Silvio Berlusconi e Adriano Galliani tornano in Serie A, alla guida del Monza . Dopo la vittoria per 2-1 in casa contro il Pisa , la squadra di Stroppa si è ripetuta in Toscana, vincendo 4-3 dopo i supplementari nella finale play off. I due dirigenti ex Milan si prendono i complimenti prima di tutto dai rossoneri e a ruota dall 'Inter . La Lombardia si arricchisce di un'altra protagonista, oltre alla Cremonese che già era stata promossa.

Milan e Inter: “Una prima storica: complimenti al Monza”

Il Milan, sul suo profilo social ufficiale, ricorda che per i brianzoli si tratta appunto di una prima volta: mai era stato in Serie A finora: “Una prima storica: complimenti al Monza per la promozione in Serie A. Ci vediamo la prossima stagione insieme a Lecce e Cremonese”.

Pure da parte dell'Inter arriva il saluto alla matricola: “C'è sempre una prima volta! Congratulazioni al Monza per la storica promozione in Serie A, benvenuti nel club più esclusivo del calcio italiano”. L'anno prossimo, oltre al derby ufficiale della Madunina, ci saranno altri quattro derby (tra andata e ritorno) quasi ufficiali, considerato che Monza è praticamente attaccata a Milano. Di sicuro, per Berlusconi e Galliani questo è stato un anno calcistico irripetibile: scudetto al Milan e Monza in Serie A.