Palermo, Baldini e Castagnini: "Le dimissioni? Noi fuori dal progetto"

PALERMO - Il giorno dopo le clamorose dimissioni a Palermo è il giorno delle spiegazioni per il tecnico Silvio Baldini e il direttore sportivo Renzo Castagnini. "Sento di non esser parte del progetto della proprietà - dice in conferenza l'ormai ex allenatore rosanero, artefice della promozione in Serie B che ha preceduto l'acquisto del club da parte del City Group -. Non ci sono i presupposti per migliorare quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Abbiamo vinto i playoff perché eravamo il gruppo più forte, ma ora il gruppo non c'è più. Io volevo portare la squadra in Serie A. Nel mio cuore regna la tristezza perché io voglio stare sempre in questa città. Mi sono tolto un peso, perché volevo portare il Palermo in Serie A e mi sarei sentito un fallito in caso di mancata promozione".