Inzaghi esclusivo: «Il Palermo un'emozione unica»

Inzaghi, alla sua ricchissima conoscenza calcistica cosa sta aggiungendo Palermo?

«L'emozione di una piazza unica: ho avuto tanti attestati in carriera, ma il giorno della presentazione resta per me indimenticabile. Un mare di persone ad accogliermi quando ancora non avevo fatto niente. Questa passione mi è servita per mandare un messaggio alla squadra: la gente ti premia se dai dedizione e impegno».

Il calcio nelle metropoli soffre spesso per la “gestione delle aspettative”. Tema dibattuto anche con Guardiola e Ferran Soriano, il ceo del City...

«Se vieni ad allenare a Palermo con 30.000 persone fisse allo stadio, è normale che ci siano aspettative alte. Ma è un fattore che deve diventare positivo: un seguito così non ce l'ha nessuno, e non parlo solo di presenze al Barbera. Qui c'è una intera città che si interessa e nel mondo milioni di palermitani che tifano: per noi è una fortuna da sfruttare».

Con le prime prestazioni vi siete guadagnati la credibilità.

«Ma la prima credibilità è stata la gente a darla a noi. Erano in 30.000 anche prima di questa serie di risultati utili. Vero, noi siamo stati bravi in più occasioni a mostrarci squadra matura, a sapere soffrire in certe partite. Il mio ruolo? Sono un realista, guardo il bicchiere mezzo pieno, mi arrabbio il giusto ma do fiducia alla squadra anche nei momenti bui. Ho un'età in cui riesco a gestire le pressioni con serenità; e ai ragazzi riporto il concetto che se abbiamo pressioni è perché ci considerano forti. Per ora non hanno risentito di queste situazion i, il bilancio delle prime 7 giornate è buono: ma ci vuole continuità».

E ora arriva il Modena, altro pienone assicurato.

«E noi dovremo essere all'altezza del nostro stadio. Il tifo ci dà forza ma anche la giusta umiltà: fin qui abbiamo fatto intravedere di avere cuore e anima e la gente l'ha capito».

Dicono: il calcio di Inzaghi è molto fisico e bada al sodo.

«Penso di essere un allenatore che cerca di capire le caratteristiche dei giocatori; è ovvio che non si possono comprare tutti quelli che hai in testa. Il Palermo fa un calcio fisico ma con qualità perché abbiamo gli elementi adatti e a me piace il talento; se Palumbo fosse arrivato in ritiro un mese prima avrebbe sempre giocato, lui e Ranocchia hanno caratteristiche uniche. Non solo tecniche, corrono e danno una mano: cerchiamo di unire i due concetti».