Palermo, l’anima è da playoff: 17 giocatori in rosa hanno già disputato gli spareggi
Esperti di spareggi. Ben 17 componenti della rosa di Inzaghi (diventano 18 se aggiungete anche l'allenatore) conoscono bene i playoff, i loro meccanismi e i loro tranelli. Qualcuno li giocherà addirittura per la 5ª volta, non solo Johnsen, che li ha vinti in due occasioni, ma anche Joronen, Ceccaroni (entrambi promossi col Venezia anche se in due stagioni diverse) e Segre. A quota 3 ci sono Ranocchia e Pohjanpalo, che dovrà sfatare il singolare tabù, inusuale per un bomber come lui, di non avere mai segnato in post season. Due piuttosto lontani nel tempo li ha disputati anche Gomis, con Crotone e Cesena, così come Gyasi, che fu decisivo per la promozione dello Spezia di Italiano nel 2019/20 grazie a un suo gol a Frosinone. Fugaci apparizioni ancora per altri 7 rosa, parecchi dei quali hanno giocato i playoff proprio con questa maglia, come Gomes (2 volte), Pierozzi, Blin, Vasic e Le Douaron, in campo con poca fortuna un anno fa contro la Juve Stabia. Dove militava Peda, poi uscito in semifinale. Due leader come Magnani e Augello hanno vissuto la loro unica esperienza in epoche remote (Magnani col Perugia 2018, Augello con lo Spezia 2019) e le loro squadre furono eliminate subito. Completa la lista Veroli, che ha partecipato a quelli 2023/24 col Catanzaro.
Un trend da invertire
Trend da invertire. In fondo, anche il Palermo è abituato alla coda del torneo: questo è il terzo play off di fila dell'era City, e il 4º, nella stagione del ritorno in B, sfumò all'ultimo secondo dell'ultima giornata promuovendo la Reggina di Inzaghi mentre i rosa si fecero fermare in casa dal Brescia, perdendo l'occasione di arrivare almeno ottavi. Nell'anno successivo, i rosa affidati nel finale a Mignani arrivarono in semifinale (1° turno ok con la Samp, poi nulla da fare col Venezia), e lo scorso spareggio, qualificati all'ultimo posto utile, fu assai mesto (ko a Castellammare di Stabia) completando una stagione piena di tensioni. Ma furono proprio altri playoff, quelli di C nel 21/22, a regalare un sogno alla città, con lo straordinario cammino di Baldini dagli ottavi fino alla B. E' quello lo spirito da ritrovare, con un'unità di intenti fra squadra e pubblico che può fare la differenza. E con un organico oggi composto di elementi che per la maggior parte conoscono i segreti di queste sfide.
A Venezia prove tecniche
A Venezia ancora un Palermo inedito. Inzaghi sta valutando una nuova rotazione per non fare “arrugginire” chi è rimasto fuori col Catanzaro ma vuole tenere caldo chi sta rifinendo la condizione. Pohjanpalo dovrebbe riposare proprio nello stadio che lo ha eletto a beniamino.