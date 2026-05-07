Palermo, l’anima è da playoff: 17 giocatori in rosa hanno già disputato gli spareggi

Esperti di spareggi. Ben 17 componenti della rosa di Inzaghi (diventano 18 se aggiungete anche l'allenatore) conoscono bene i playoff, i loro meccanismi e i loro tranelli. Qualcuno li giocherà addirittura per la 5ª volta, non solo Johnsen, che li ha vinti in due occasioni, ma anche Joronen, Ceccaroni (entrambi promossi col Venezia anche se in due stagioni diverse) e Segre. A quota 3 ci sono Ranocchia e Pohjanpalo, che dovrà sfatare il singolare tabù, inusuale per un bomber come lui, di non avere mai segnato in post season. Due piuttosto lontani nel tempo li ha disputati anche Gomis, con Crotone e Cesena, così come Gyasi, che fu decisivo per la promozione dello Spezia di Italiano nel 2019/20 grazie a un suo gol a Frosinone. Fugaci apparizioni ancora per altri 7 rosa, parecchi dei quali hanno giocato i playoff proprio con questa maglia, come Gomes (2 volte), Pierozzi, Blin, Vasic e Le Douaron, in campo con poca fortuna un anno fa contro la Juve Stabia. Dove militava Peda, poi uscito in semifinale. Due leader come Magnani e Augello hanno vissuto la loro unica esperienza in epoche remote (Magnani col Perugia 2018, Augello con lo Spezia 2019) e le loro squadre furono eliminate subito. Completa la lista Veroli, che ha partecipato a quelli 2023/24 col Catanzaro.