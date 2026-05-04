Serie B, le decisioni del giudice sportivo: 13 calciatori squalificati dopo la 37ª giornata
Una sola giornata rimasta da giocare in Serie B. Tanti verdetti da decidere, a partire dalla squadra che seguirà il Venezia in Serie A: duello tra Frosinone e Monza per la promozione diretta. Nella parte destra della classifica, dall'Empoli quattordicesimo alla Reggiana ventesima cercheranno di evitare la retrocessione. In seguito alla decisione del giudice sportivo, tredici giocatori non prenderanno parte a questa 38esima giornata.
Bari senza Verreth e Braunoder. Lo Spezia privato di Bandinelli
Lo Spezia di Luca D'Angelo, finalista playoff contro la Cremonese la scorsa stagione, per scongiurare la retrocessione diretta e sperare nei playout, è costretto a battere il Pescara nello scontro diretto. I liguri affronteranno la partita senza Bandinelli a centrocampo, squalificato dopo la gara col Venezia. Alla ricerca della salvezza anche il Bari, che scenderà in campo contro il Catanzaro di Aquilani, quinto in classifica, senza Braunoder e Verreth.
Tutti i giocatori squalificati
La Reggiana, con Bonetti squalificato, giocherà contro la Sampdoria, priva di Conti. Il Venezia, per la prima giornata dopo la promozione, dovrà fare a meno di Adorante. Squalificati anche Fontanarosa (Avellino), Guiu (Entella), Calabrese (Carrarese), Gyasi (Palermo), Ambrosino e Santoro (Modena) e Villa (Padova).