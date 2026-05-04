Serie B, le decisioni del giudice sportivo: 13 calciatori squalificati dopo la 37ª giornata

Una sola giornata rimasta da giocare in Serie B . Tanti verdetti da decidere, a partire dalla squadra che seguirà il Venezia in Serie A: duello tra Frosinone e Monza per la promozione diretta. Nella parte destra della classifica , dall'Empoli quattordicesimo alla Reggiana ventesima cercheranno di evitare la retrocessione. In seguito alla decisione del giudice sportivo , tredici giocatori non prenderanno parte a questa 38esima giornata.

Bari senza Verreth e Braunoder. Lo Spezia privato di Bandinelli

Lo Spezia di Luca D'Angelo, finalista playoff contro la Cremonese la scorsa stagione, per scongiurare la retrocessione diretta e sperare nei playout, è costretto a battere il Pescara nello scontro diretto. I liguri affronteranno la partita senza Bandinelli a centrocampo, squalificato dopo la gara col Venezia. Alla ricerca della salvezza anche il Bari, che scenderà in campo contro il Catanzaro di Aquilani, quinto in classifica, senza Braunoder e Verreth.

Tutti i giocatori squalificati

La Reggiana, con Bonetti squalificato, giocherà contro la Sampdoria, priva di Conti. Il Venezia, per la prima giornata dopo la promozione, dovrà fare a meno di Adorante. Squalificati anche Fontanarosa (Avellino), Guiu (Entella), Calabrese (Carrarese), Gyasi (Palermo), Ambrosino e Santoro (Modena) e Villa (Padova).