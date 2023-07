Non arrenderti, Reggina: ci sarà un giudice al Coni (o al Tar)

La Reggina ha impugnato la decisione del Consiglio Federale che oggi ha ratificato la sua esclusione dalla B perché, come le era stato concesso dal Tribunale di Reggio Calabria, la società ha pagato dopo il 20 giugno i 757 mila euro in sospeso per completare la domanda d'iscrizione. Prossima tappa: il Collegio di Garanzia del Coni, chiamato a pronunciarsi sul ricorso dei calabresi che, qualora non ottenessero giustizia, ricorrerebbero al Tar (2 agosto) e, in ultima analisi, al Consiglio di Stato, la cui udienza è già stata programmata per il 29 agosto. Risultato: il nuovo campionato di B, che dovrebbe scattare il 18 agosto (calendari l'11 luglio, a Como), potrebbe slittare a settembre. Non basta. Qualora la Reggina non venisse ripescata, salterebbe il passaggio di proprietà del club al fondo angloamericano Guild Capital che ha vincolato l'acquisto della società alla permanenza in B.