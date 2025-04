Salernitana, Breda in bilico: da Marino a Iachini, ecco la lista dei possibili sostituti

SALERNO - Testa a testa fino a ieri sera tra Pasquale Marino e Beppe Iachini (contattato anche dalla Sampdoria) per la panchina della Salernitana. Ma non si esclude la conferma di Breda .

Nella notte la decisione. Marino (favorito) e Iachini hanno allenato l’anno scorso a Bari. Iachini subentrò proprio a Marino. La sconfitta nel derby con la Juve Stabia potrebbe costare cara a Roberto Breda e al ds Valentini. Iervolino vuole fare di tutto per salvarsi. È stata, quella di ieri, una giornata di colloqui, iniziati già sabato sera. Sondato anche Ballardini, è stato proposto Calori. Scartata sul nascere, invece, l’ipotesi di un ritorno di Martusciello.

Il club campano ha 5 scontri diretti nelle ultime 6 giornate e dunque tutto è possibile. La zona playout dista 2 punti, 5, invece, i punti che separano i granata dalla salvezza diretta. Ma la Salernitana dovrà incontrare tutte quelle che la precedono. A cominciare dal Sudtirol dell’ex Fabrizio Castori, che sabato sarà all’Arechi. Poi il Cittadella in trasferta a Pasquetta, quindi il Cosenza a Salerno il 25 aprile, il Mantova, sempre all’Arechi, alla penultima giornata, infine la Sampdoria a Genova nell’ultimo turno. Un finale di stagione tutto da scrivere, ma serve uno spirito diverso. Continuare a regalare i primi tempi agli avversari è un lusso che non ci si può più permettersi.

Società indispettita dalle parole del ds Valentini

Serve una scossa, serve maggiore coraggio, serve fare la partita dall’inizio. Perché a Castellammare, nonostante l’inferiorità numerica, nella ripresa (con Ghiglione e Corazza sugli esterni) la squadra ha costruito gioco e si è resa pericolosa? Lo score di Breda è insoddisfacente: 12 punti in 12 partite. Il mercato di Valentini altrettanto: dei 9 calcatori presi a gennaio, per una spesa di 2,8 milioni, solo 3 giocano dall’inizio nell’undici (Christensen, Lochoshvili e Cerri), altri 2 (Corazza e Zuccon) sono entrati da poco in formazione, degli altri si sono perse le tracce. Iervolino aveva messo a disposizione 5 milioni (il ds ha negato), per Pohjanpalo avrebbe anche alzato la posta, ma Valentini ha virato su Raimondo, senza provarci neppure. E le ultime dichiarazioni del direttore sportivo, quelle di mercoledì scorso e poi quelle nel post gara di Castellammare, hanno indispettito tutti, in primis la proprietà.

Squadra compatta con Breda per una disperata rimonta

A quel punto sarebbe stato meglio, dopo il derby, tacere piuttosto che arrampicarsi sugli specchi, al netto della disastrosa direzione arbitrale di Marchetti. Da alcuni colloqui è emerso, ieri, che la squadra avrebbe manifestato di essere compatta con Breda. Oggi pomeriggio la ripresa della preparazione al Mary Rosy. La Salernitana cerca una disperata rimonta, tra la delusione e la preoccupazione di tutti i tifosi.