Serie B, il Frosinone acciuffa il Cosenza al 97'. Gode il Mantova, Brescia ko nel derby

Il Frosinone non vince, ma allunga a 8 la serie di gare senza sconfitte nella 32ª giornata di Serie B , aperta ieri dalla vittoria della Cremonese sul campo della Reggiana. I ciociari, reduci da 4 successi consecutivi dopo 3 pareggi, acciuffano il 2-2 in extremis contro il Cosenza ultimo in classifica, che aveva assaporato l'illusione dei tre punti. Gode invece il Mantova , che fallisce un rigore, ma vince il derby lombardo con il Brescia, battuto 2-1 grazie a un gol nel recupero. Pareggi invece nei match Cittadella-Carrarese e Südtirol-Cesena.

SERIE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Il Cosenza si illude, il Frosinone pareggia

Emozioni e gol allo Stirpe, dove Frosinone e Cosenza pareggiano 2-2. La formazione calabrese passa in vantaggio al 24' con un tocco di destro di Artistico, servito da un passaggio rasoterra a centro area di Cimino. Il Frosinone trova però il pareggio al 38' approfittando di una distrazione della difesa del Cosenza, che si perde il georgiano Kvernadze: assist per l'accorrente Darboe, bravissimo a battere Micai con un destro potente e beffardo. È il secondo gol in campionato per l'ex centrocampista della Roma. Le sorprese del primo tempo però non sono finite perché il Cosenza raddoppia al 44' grazie a una penetrazione verticale di Rizzo Pinna, che prima prova il passaggio a centro area, poi conclude a rete sul rimpallo, superando il portiere ciociaro Cerofolini. Al 62' Artistico ha l'occasione di segnare il terzo gol, ma, tutto solo, calcia incredibilmente a lato da pochi passi. Al 74' è invece il Frosinone a sfiorare il pareggio con un colpo di testa del nuovo entrato Tsadjout, che scheggia l'incrocio dei pali. Al 79' Kourfalidis, entrato da un paio di minuti nel Cosenza, si fa espellere a tempo di record per un calcio su Barcella. Quando tutto sembra finito, il ciociari pareggiano al settimo minuto di recupero: cross di Barcella, colpo di testa di Ambrosino e spizzata un po' fortunosa di Pecorino, che firma così il 2-2. Il Frosinone festeggia l'ottavo risultato utile di fila, il Cosenza si mangia le mani per tre punti sfumati, che avrebbero fatto sognare una scalata salvezza.

FROSINONE-COSENZA 2-2, TABELLINO E STATISTICHE

Il Mantova vince il derby in rimonta: Brescia ko

Il Mantova vince 2-1 in trasferta, contro il Brescia, il derby lombardo sotto gli occhi di Dario Hubner, ex bomber delle Rondinelle e dei Virgiliani, presente sugli spalti del Rigamonti. I padroni di casa sbloccano il match all'8' con una veloce ripartenza: assist di Corrado per Borrelli che batte Festa con un preciso diagonale rasoterra. In apertura di secondo tempo, al 50', il Mantova pareggia con un'incornata del difensore Brignani dal limite dell'area piccola, su cross di Fiori da sinistra. Pochi istanti dopo il Brescia ha l'occasione di riportasi avanti con Moncini, ma Festa stavolta si oppone con una prodigiosa deviazione. All'83' l'arbitro Di Marco concede un rigore al Mantova con l'aiuto dell'on field review, per fallo di Bisoli su Trimboli: Mancuso va sul dischetto, ma colpisce l'incrocio dei pali, mentre Lezzerini esulta come se avesse parato il pallone. Al 90' gol annullato per fuorigioco al Brescia: Juric va a segno con un diagonale millimetrico, ma al momento di ricevere il passaggio è leggermente più avanti dei difensori avversari. Al 95' il derby si decide a favore del Mantova: azione veloce, spunto di Wieser sul fondo e palla indietro per l'accorrente Radaelli che firma l'1-2, facendo esplodere il settore ospite.

BRESCIA-MANTOVA 1-2, TABELLINO E STATISTICHE

Poche emozioni tra Cittadella e Carrarese

Pareggio 0-0 senza grandi emozioni tra Cittadella e Carrarese, senza grandi emozioni. Primo tempo privo di sussulti al Tombolato, con prevalenza territoriale della formazione toscana, ma pochissime conclusioni a rete. L'unica parata è quella del portiere ospite Fiorillo, al 25', su colpo di testa di Rabbi. In apertura di secondo tempo il Cittadella colpisce il palo con un tiro di Tronchin, sporcato da Rabbi. Prevalgono però la paura e la prudenza: le due squadre non si fanno male e si portano a casa un punto a testa.

CITTADELLA-CARRARESE 0-0, TABELLINO E STATISTICHE

Pareggio tra Südtirol e Cesena

Pareggio 1-1 tra Südtirol e Cesena a Bolzano. La squadra ospite conduce le danze al Druso nel primo tempo, ma è il Südtirol a sbloccare l'incontro al 27' con il 21enne finlandese Pyyhtiä, dopo una bella iniziativa di Odogwu. I romagnoli pareggiano al 60' grazie all'olandese Tavsan, che si inventa un destro lento, ma preciso, indirizzato all'incrocio dei pali, sul quale Adamonis non può arrivare. Casiraghi e Simone Davi hanno l'occasione per il gol vittoria degli altoatesini, ma la sciupano: il risultato non cambia più e resta inchiodato sul pareggio.

SÜDTIROL-CESENA 1-1, TABELLINO E STATISTICHE