Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 9 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sampdoria, nuovo cambio in panchina: esonerati Gregucci e Foti

2 min
TagsSampdoriagregucciFoti
Sampdoria

Sampdoria

Tutte le notizie sulla squadra

Nuovo cambio in panchina in casa Sampdoria. Attraveso un comunicato ufficiale il club blucerchiato ha annunciato l'esonero dell'allenatore Gregucci e del suo vice Foti. La decisione è arrivata in seguito al pesante ko incassato in trasferta contro il Frosinone per 3-0. Attualmente la squadra è stata affidata ad Attilio Lombardo, già presente nello staff tecnico.

Esonerati Foti e Gregucci. La panchina affidata momentaneamente a Lombardo

Il comunicato della Sampdoria: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Angelo Gregucci dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e al suo vice Salvatore Foti vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club. La squadra, nell’attesa di definire una soluzione permanente, è stata affidata temporaneamente al collaboratore tecnico Attilio Lombardo". Con tre sconfitte nelle ultime quattro partite, il club blucerchiato si trova attualmente al sedicesimo posto in classifica in Serie B. Il duo in stagione era subentrato a Massimo Donati.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sampdoria

Da non perdere

Le ultime sulla Serie BFrosinone da urlo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS