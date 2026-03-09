Sampdoria, nuovo cambio in panchina: esonerati Gregucci e Foti
Nuovo cambio in panchina in casa Sampdoria. Attraveso un comunicato ufficiale il club blucerchiato ha annunciato l'esonero dell'allenatore Gregucci e del suo vice Foti. La decisione è arrivata in seguito al pesante ko incassato in trasferta contro il Frosinone per 3-0. Attualmente la squadra è stata affidata ad Attilio Lombardo, già presente nello staff tecnico.
Esonerati Foti e Gregucci. La panchina affidata momentaneamente a Lombardo
Il comunicato della Sampdoria: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Angelo Gregucci dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e al suo vice Salvatore Foti vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club. La squadra, nell’attesa di definire una soluzione permanente, è stata affidata temporaneamente al collaboratore tecnico Attilio Lombardo". Con tre sconfitte nelle ultime quattro partite, il club blucerchiato si trova attualmente al sedicesimo posto in classifica in Serie B. Il duo in stagione era subentrato a Massimo Donati.