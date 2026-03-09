Sampdoria, nuovo cambio in panchina: esonerati Gregucci e Foti

Nuovo cambio in panchina in casa Sampdoria. Attraveso un comunicato ufficiale il club blucerchiato ha annunciato l'esonero dell'allenatore Gregucci e del suo vice Foti. La decisione è arrivata in seguito al pesante ko incassato in trasferta contro il Frosinone per 3-0. Attualmente la squadra è stata affidata ad Attilio Lombardo, già presente nello staff tecnico.