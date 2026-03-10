Sampdoria, dopo l'esonero arriva la maxi squalifica per Foti e Gregucci

Il giorno dopo l'esonero, arriva anche la maxi squalifica per Salvatore Foti e Angelo Gregucci , fino a ieri alla guida della prima squadra della Sampdoria . Dopo aver pagato a caro prezzo la pesante sconfitta di Frosinone , il tandem scelto dal club blucerchiato lo scorso 19 ottobre ha incassato la sentenza della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale , che si è espressa ufficialmente a margine del deferimento proposto dal Procuratore Federale il 13 febbraio 2026. Ammenda per la società ligure .

Sampdoria, stangata per Foti e Gregucci: 10 giornate di squalifica

Salvatore Foti, ex vice di José Mourinho ai tempi della Roma, era stato ingaggiato dalla Sampdoria pur non essendo in possesso del patentino UEFA Pro. Da qui, l'esigenza di inserire nell'organigramma Angelo Gregucci come "allenatore responsabile" della prima squadra, ampliando lo staff tecnico per motivi regolamentari. Foti, dal canto suo, è in possesso solo del patentino UEFA A, che in B e in massima serie consente di fare esclusivamente l'allenatore in seconda. La Procura Federale, però, ha attenzionato tale situazione, accusando i due tesserati di aver svolto le funzioni opposte. Foti e Gregucci sono stati ascoltati il 15 dicembre 2025, mentre le indagini si sono chiuse lo scorso 6 marzo. Oggi la sentenza del TFN.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Salvatore Foti, giornate 10 (dieci) di squalifica, da scontare nell'effettivo esercizio dell'attività di allenatore;

- al sig. Angelo Adamo Gregucci, giornate 10 (dieci) di squalifica, da scontare nell'effettivo esercizio dell'attività di allenatore;

Multa per la Samp, inibiti Jesper Fredberg e Matteo Manfredi

"Solo" un'ammenda per la Sampdoria, deferita a febbraio e chiamata a pagare una multa dal valore pari a euro 5.000,00 dopo la sentenza pubblicata nel pomeriggio odierno. Due mesi di inibizione, invece, per il Director e CEO Area Football della società blucerchiata, Jesper Fredberg, e per il presidente Matteo Manfredi. Piove sul bagnato in casa Samp, con i tifosi preoccupati per i risultati di Brunori e compagni e per le recenti problematiche di natura societaria.

- al sig. Jesper Fredberg, mesi 2 (due) di inibizione;

- al sig. Matteo Manfredi, mesi 2 (due) di inibizione;

- alla società UC Sampdoria Spa, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.

I numeri del tandem Foti-Gregucci alla guida della Sampdoria

Dal 19 ottobre 2025 all'8 marzo 2026, Salvatore Foti e Angelo Gregucci hanno vissuto ben 21 partite al timone della Sampdoria. Magro il bottino, come testimoniano classifica e ruolino di marcia: sei vittorie, sette pareggi e otto sconfitte, tre delle quali nelle ultime quattro apparizioni. 25 punti conquistati, a fronte di 21 gol fatti e 27 reti subite. L'ultimo successo blucerchiato, del resto, risale allo scorso 14 febbraio, quando la formazione ligure riuscì ad avere la meglio contro il Padova di Matteo Andreoletti, grazie al penalty dello stesso Brunori.