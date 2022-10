De Rossi, pari al debutto: la sua Spal fa 0-0 a Cittadella

CITTADELLA - Esordio con un pareggio per Daniele De Rossi, alla prima partita da allenatore professionista . Inizia infatti con uno 0-0 l'avventura dell'ex Roma sulla panchina della Spal , che nella 9ª giornata di Serie B esce con un punto dal Tombolato di Cittadella. Niente tuta ma stile casual per DDR che entra in campo con le sneakers ai piedi , in giacca e senza cravatta, applaudito dai tifosi estensi presenti in Veneto e anche da quelli di casa mentre va a prendere posto nella propria area tecnica. Poi l'abbraccio con il collega Edoardo Gorini , le foto di rito e si parte.

DDR sceglie il 3-4-1-2

L'ex azzurro schiera i suoi con il 3-4-1-2, e tira un sospiro di sollievo quando Antonucci (anche lui cresciuto in giallorosso) calcia alto da buona posizione dopo pochi secondi. In campo si lotta e prima del riposo il Cittadella resta in dieci per l'espulsione di Danzi, che si prende il secondo giallo per una durissima entrata su Esposito. Anche in inferiorità numerica i padroni di casa tengono bene il campo e la prima mossa di De Rossi è Tunjov al posto del regista Proia (60'), con Moncini che poi testa i riflessi del portiere di casa Kastrati. L'ex Roma getta poi nella mischia anche Rabbi, Zuculini e Zanellato (fuori Moncini, Dalle Mura e Maistro) e ha solo l'illusione del gol quando la sua Spal sfiora il vantaggio su punizione con Esposito, che calcia a lato di un soffio. L'ultima grande chance è però per il Cittadella ma a salvare i biancazzurri ci pensa il portiere Alfonso che sbarra la strada all'ex laziale Tounkara (86'). Finisce 0-0 e con il rosso a fine partita per il veneto Branca (ancora un colpo incassato da Esposito): De Rossi è costretto ad accontentarsi del pareggio, ma la sua Spal torna almeno a muovere la classifica dopo due ko consecutivi. Il punto viene così festeggiato dagli estensi, letteralmente spinti dall'ex giallorosso sotto il settore ospiti per ricevere gli applausi dei propri tifosi.

Serie B: la classifica

Serie B: risultati, tabellini e calendario