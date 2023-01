De Rossi: "Mi piacerebbe avere Nainggolan alla Spal"

FERRARA - " Nainggolan ? Mi piacerebbe averlo alla Spal o in qualsiasi altra squadra dovessi allenare in futuro". Sono le parole di Daniele De Rossi che, in conferenza stampa, ha risposto alla suggestione sul possibile arrivo del centrocampista belga alla Spal . Il tecnico dei biancoazzurri conosce bene Nainggolan, con i due legati da un'amicizia e da un passato alla Roma .

Nainggolan a gamba tesa: "Con la Juve di adesso la mia Roma avrebbe vinto facile"

De Rossi chiama Nainggolan: le parole in conferenza

Su Nainggolan, sul quale c'è anche l'interesse del Cagliari, De Rossi ha detto: "Questa non è la sede adatta per parlarne, è un discorso complesso. Lui è un giocatore che non ha nulla a che vedere con questa categoria. È un calciatore forte e senza squadra, quelli come lui li vorrei tutti. Lui è un ragazzo dal cuore gigante. Radja si porta con sé altri discorsi che a tanti spaventano, a me no. Mi fido di lui. Non lo sento da un sacco di tempo, quelle legate al mercato sono questioni di cui si devono occupare il presidente e il direttore sportivo. Io mi concentro solo sul campo e sugli allenamenti“.