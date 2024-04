Crotone, giocatori aggrediti in spiaggia: la denuncia della società

A Crotone scene che non si vorrebbero mai vedere nel calcio. Quattro giocatori rossoblù sono stati aggrediti nella giornata di ieri, domenica 8 aprile, mentre erano in spiaggia con le rispettive famiglie. L'attacco è arrivato dopo la sconfitta casalinga contro il Brindisi, ultimo in classifica e già retrocesso. Da diversi mesi la tifoseria è in aperta contestazione verso la squadra per una stagione nel girone C di Serie C ritenuta non all'altezza.