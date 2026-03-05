Casertana-Salernitana diretta Serie C: segui la sfida di oggi LIVE
CASERTA - La 30esima giornata del campionato di Serie C prevede il derby campano tra la Casertana e la Salernitana. I granata di Serse Cosmi, reduci dal pareggio casalingo contro il Catania e al terzo posto in classifica, affrontano gli uomini di Coppitelli, che devono riscattare la pesante sconfitta sul campo del Siracusa. Grande attesa allo stadio Alberto Pinto. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale...
20:42
9 - Palo di Kontek
Gran giocata di Ivan Kontek: l'ex giocatore del Catania si accende e calcia dal limite, colpendo il palo alla sinistra del portiere della Salernitana.
20:38
5' - Ci prova Anastasio
Primo tentativo per la Salernitana: Anastasio ci prova dal limite, con un tiro centrale e bloccato dal portiere.
20:32
1' - Si parte
Inizia la sfida: calcio d'inizio per la Casertana, che nel primo tempo attacca da destra verso sinistra rispetto alla tribuna centrale: maglia rossa e blu a strisce verticali, calzoncini e calzettoni blu. Risponde la Salernitana, con un completo bianco e celeste a strisce verticali, da sinistra verso destro.
20:29
Lo striscione dei tifosi della Casertana
"Every single day, every game you play": con questo lungo striscione, accompagnato da una serie di bandiere rosse e blu, i tifosi della Casertana hanno accompagnato l'ingresso in campo delle due formazioni.
20:26
Tutto pronto per Casertana-Salernitana
Squadre in campo: a breve l'inizio del derby campano tra Casertana e Salernitana.
20:12
Casertana, gli ultimi risultati
Il cammino della Casertana in campionato è altalenante: nelle ultime cinque gare i campani hanno collezionato due vittorie (Picerno e Foggia), due sconfitte (Siracusa e Casarano) e un pareggio (Crotone)
20:00
Cosmi prova a sfatare un piccolo tabù
Il tecnico della Salernitana Serse Cosmi dovrà provare a interrompere una piccola serie negativa dei granata. I campani non vincono infatti dal 10 febbraio, quando sconfissero il Casarano 3-0: da quel momento ad oggi hanno collezionato due pareggi e una sconfitta
19:48
Le formazioni ufficiali
Casertana (3-5-2): De Lucia; Viscardi, Kontek, Bacchetti; Oukhadda, Toscano, Pezzella, Girelli, Llano; Casarotto, Bentivegna. A disp: Merolla, Vilardi, Heinz, Martino, Arzillo, Leone, Proia, Saco, Butic, De Liguori, Galletta, Vano. All: Coppitelli
Salernitana (4-4-2): Donnarumma; Berra, Matino, Arena, Anastasio; Quirini, Tascone, Capomaggio, Villa; Antonucci, Lescano. A disp: Cevers, Golemic, Quirini, Anastasio, Cabianca, Gyabuaa, De Boer, Achik, Ferrari, Ferraris. All: Cosmi
19:40
Casertana-Salernitana, l'arbitro
Ad arbitrare il derby tra Casertana e Salernitana sarà il signor Renzi di Pesaro.
19:30
Casertana-Salernitana, come vederla in tv
Tutto sulla sfida dell'Alberto Pinto tra la Casertana e la Salernitana, match valevole per la 30esima giornata di campionato (LEGGI TUTTO...)