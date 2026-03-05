Casertana-Salernitana diretta Serie C: segui la sfida di oggi LIVE

20:38

5' - Ci prova Anastasio

Primo tentativo per la Salernitana: Anastasio ci prova dal limite, con un tiro centrale e bloccato dal portiere.

20:32

1' - Si parte

Inizia la sfida: calcio d'inizio per la Casertana, che nel primo tempo attacca da destra verso sinistra rispetto alla tribuna centrale: maglia rossa e blu a strisce verticali, calzoncini e calzettoni blu. Risponde la Salernitana, con un completo bianco e celeste a strisce verticali, da sinistra verso destro.

20:29

Lo striscione dei tifosi della Casertana

"Every single day, every game you play": con questo lungo striscione, accompagnato da una serie di bandiere rosse e blu, i tifosi della Casertana hanno accompagnato l'ingresso in campo delle due formazioni.

20:26

Tutto pronto per Casertana-Salernitana

Squadre in campo: a breve l'inizio del derby campano tra Casertana e Salernitana.

20:12

Casertana, gli ultimi risultati

Il cammino della Casertana in campionato è altalenante: nelle ultime cinque gare i campani hanno collezionato due vittorie (Picerno e Foggia), due sconfitte (Siracusa e Casarano) e un pareggio (Crotone)

20:00

Cosmi prova a sfatare un piccolo tabù

Il tecnico della Salernitana Serse Cosmi dovrà provare a interrompere una piccola serie negativa dei granata. I campani non vincono infatti dal 10 febbraio, quando sconfissero il Casarano 3-0: da quel momento ad oggi hanno collezionato due pareggi e una sconfitta

19:48

Le formazioni ufficiali

Casertana (3-5-2): De Lucia; Viscardi, Kontek, Bacchetti; Oukhadda, Toscano, Pezzella, Girelli, Llano; Casarotto, Bentivegna. A disp: Merolla, Vilardi, Heinz, Martino, Arzillo, Leone, Proia, Saco, Butic, De Liguori, Galletta, Vano. All: Coppitelli

Salernitana (4-4-2): Donnarumma; Berra, Matino, Arena, Anastasio; Quirini, Tascone, Capomaggio, Villa; Antonucci, Lescano. A disp: Cevers, Golemic, Quirini, Anastasio, Cabianca, Gyabuaa, De Boer, Achik, Ferrari, Ferraris. All: Cosmi

19:40

Casertana-Salernitana, l'arbitro

Ad arbitrare il derby tra Casertana e Salernitana sarà il signor Renzi di Pesaro.

19:30

Casertana-Salernitana, come vederla in tv

Tutto sulla sfida dell'Alberto Pinto tra la Casertana e la Salernitana, match valevole per la 30esima giornata di campionato (LEGGI TUTTO...)

Stadio Alberto Pinto - Caserta