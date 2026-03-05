Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 5 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Casertana
Casertana
Salernitana
Salernitana
20:30
Serie C Girone C - 05.03.2026
Alberto Pinto

TabellinoCalendarioClassifiche
Casertana
20:30
Salernitana

Casertana-Salernitana diretta Serie C: segui la sfida di oggi LIVE

Derby campano tra gli uomini di Coppitelli e i granata di Serse Cosmi: tutti gli aggiornamenti...
4 min
Aggiorna

CASERTA - La 30esima giornata del campionato di Serie C prevede il derby campano tra la Casertana e la Salernitana. I granata di Serse Cosmi, reduci dal pareggio casalingo contro il Catania e al terzo posto in classifica, affrontano gli uomini di Coppitelli, che devono riscattare la pesante sconfitta sul campo del Siracusa. Grande attesa allo stadio Alberto Pinto. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale...

20:42

9 - Palo di Kontek

Gran giocata di Ivan Kontek: l'ex giocatore del Catania si accende e calcia dal limite, colpendo il palo alla sinistra del portiere della Salernitana.

20:38

5' - Ci prova Anastasio

Primo tentativo per la Salernitana: Anastasio ci prova dal limite, con un tiro centrale e bloccato dal portiere.

20:32

1' - Si parte

Inizia la sfida: calcio d'inizio per la Casertana, che nel primo tempo attacca da destra verso sinistra rispetto alla tribuna centrale: maglia rossa e blu a strisce verticali, calzoncini e calzettoni blu. Risponde la Salernitana, con un completo bianco e celeste a strisce verticali, da sinistra verso destro.

20:29

Lo striscione dei tifosi della Casertana

"Every single day, every game you play": con questo lungo striscione, accompagnato da una serie di bandiere rosse e blu, i tifosi della Casertana hanno accompagnato l'ingresso in campo delle due formazioni.

20:26

Tutto pronto per Casertana-Salernitana

Squadre in campo: a breve l'inizio del derby campano tra Casertana e Salernitana.

20:12

Casertana, gli ultimi risultati

Il cammino della Casertana in campionato è altalenante: nelle ultime cinque gare i campani hanno collezionato due vittorie (Picerno e Foggia), due sconfitte (Siracusa e Casarano) e un pareggio (Crotone)

20:00

Cosmi prova a sfatare un piccolo tabù

Il tecnico della Salernitana Serse Cosmi dovrà provare a interrompere una piccola serie negativa dei granata. I campani non vincono infatti dal 10 febbraio, quando sconfissero il Casarano 3-0: da quel momento ad oggi hanno collezionato due pareggi e una sconfitta

19:48

Le formazioni ufficiali

Casertana (3-5-2): De Lucia; Viscardi, Kontek, Bacchetti; Oukhadda, Toscano, Pezzella, Girelli, Llano; Casarotto, Bentivegna. A disp: Merolla, Vilardi, Heinz, Martino, Arzillo, Leone, Proia, Saco, Butic, De Liguori, Galletta, Vano. All: Coppitelli

Salernitana (4-4-2): Donnarumma; Berra, Matino, Arena, Anastasio; Quirini, Tascone, Capomaggio, Villa; Antonucci, Lescano. A disp: Cevers, Golemic, Quirini, Anastasio, Cabianca, Gyabuaa, De Boer, Achik, Ferrari, Ferraris. All: Cosmi

19:40

Casertana-Salernitana, l'arbitro

Ad arbitrare il derby tra Casertana e Salernitana sarà il signor Renzi di Pesaro.

19:30

Casertana-Salernitana, come vederla in tv

Tutto sulla sfida dell'Alberto Pinto tra la Casertana e la Salernitana, match valevole per la 30esima giornata di campionato (LEGGI TUTTO...)

Stadio Alberto Pinto - Caserta

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie C

Da non perdere

Casertana-Salernitana, statistiche e tabellino

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS