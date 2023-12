Superlega, arriva il comunicato dell'Inter: ecco con chi si schiera

La sentenza sul caso Superlega ha innescato una serie di reazioni dal mondo del calcio: dai club europei ai tifosi, passando per il web e i social, tutti parlano della Superlega. Grandi società come Bayern, Atletico e United hanno fatto sentire la propria voce con un comunicato ufficiale, la Roma ha fatto lo stesso. Il Pescara invece, con un twee t, ha scelto una strada più ironica. E alla lista si è unita anche l'Inter...

L'Inter contro la Superlega

In un comunicato ufficiale l'Inter si è schierata contro la Superlega: "Internazionale Milano ribadisce la propria convinzione che il futuro del calcio europeo possa essere garantito solamente dalla collaborazione tra i club all'interno dell'ECA e in partnership con UEFA e FIFA. Come Società, rimaniamo fortemente ancorati ai valori che caratterizzano il modello sportivo europeo e ci impegniamo a lavorare insieme a tutte le altre squadre raccolte in associazione dall'ECA per sostenere questi valori", si legge.