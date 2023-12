Il Pescara e il non invito alla Superlega: il tweet ironico fa ridere il web

Dal Bayern Monaco all'Atletico Madrid e al Manchester United, stanno arrivando le prime reazioni al caso Superlega. Anche la Roma ha preso posizione con un durissimo comunicato. Il tema è caldissimo e ha già scatenato social e web dove commenti, hashtag e meme dominano ovunque. Non manca l'ironia, parola d'ordine dell'ultimo tweet del Pescara: "Il Pescara Calcio comunica che, non avendo ricevuto alcun invito alla Superlega, non rilascerà dichiarazioni in merito". Un messaggio che ha riscosso enorme successo tra i follower: "Fenomeni", ha scritto più di qualcuno, apprezzando l'intento umoristico.