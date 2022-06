Gatti, che esordio: "Non guardo in faccia nessuno, è come in Promozione"

Italia, Gatti: "In campo non guardo in faccia nessuno"

"Quando entro in campo non guardo in faccia nessuno - ha detto il centrale azzurro, che ancora deve esordire in Serie A -. Giocavo così in Promozione, e ora lo faccio in Nazionale. Comunque è stata un'emozione stupenda. Chi mi ha messo più in difficoltà, Kane o Abraham? Un po' tutti, sono giocatori fortissimi, ho cercato di fare il massimo".

Gatti, i numeri dell'esordio in Azzurro

Il difensore bianconero secondo dati Opta è stato il giocatore che ha effettuato più duelli (11), ha fatto più respinte difensive, 4, ha subito più falli (4) ed intercettato più palloni (2). "Bisogna restare sempre concentrati - ha spiegato Gatti -, abbiamo avuto delle occasioni importanti, poi non abbiamo preso gol. Io vivo per questo genere di partite, sono molto soddisfatto".