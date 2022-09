Portogallo, i convocati per la Nations League: ancora assente Mario Rui

Ancora niente convocazione in nazionale per Mario Rui. L’esterno sinistro del Napoli, protagonista di un buon inizio di stagione che gli ha per il momento permesso di mantenere il posto da titolare nonostante l’arrivo di Mathias Olivera, non è stato incluso dal ct del Portogallo Fernando Santos tra i giocatori selezionati per le ultime due paritite della fase a gironi di Nations League.

Mario Rui ancora escluso dal ct del Portogallo Nella lista sono presenti gli “italiani” Rui Patricio e Rafael Leao, ma anche Cristiano Ronaldo, che continua ad essere un punto di riferimento per il Portogallo nonostante il poco spazio trovato finora nel nuovo Manchester United di Ten Hag. Per Mario Rui è quindi arrivata un’altra delusione: l’ultima gara in nazionale dell’esterno del Napoli resta quindi al momento quella del novembre 2020, proprio in Nations League, contro la Croazia.