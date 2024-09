Nations League: il Belgio batte 3-1 Israele senza Lukaku, pari per la Turchia

Mentre l'Italia di Luciano Spalletti ha vinto 3-1 contro la Francia al Parco dei Principi di Parigi, il Belgio ha battuto con lo stesso punteggio Israele nell'altro match del Gruppo 2 della Lega A della Uefa Nations League che per questioni di sicurezza si è giocato sul campo neutro del Nagyerdei Stadium di Debrecen, in Ungheria. Senza Lukaku, rimasto a Napoli per recuperare la miglior condizione agli ordini di Antonio Conte, i 'Diavoli Rossi' del ct italiano Domenico Tedesco sono stati trascinati da capitan De Bruyne, che ha aperto le marcature al 21' su assist di Doku. Dopo il pari israeliano arrivato prima del riposo su autorete di Castagne (36'), nella ripresa i belgi hanno sorpassato di nuovo con Tielemans (48') e calato il tris su rigore ancora con De Bruyne (52') . Il centrocampista del Manchester City ha poi lasciato calciare un secondo penalty a Openda, ipnotizzato però da Gerafi (56') e sostituito poco dopo dall'atalantino De Ketelaere (65'), mentre è rimasto in panchina il romanista Saelemaekers . Con questa vittoria il Belgio è ora in vetta al girone con 3 punti insieme all' Italia che lunedì (9 settembre) sfiderà Israele a Budapest .

League B: pari per Turchia di Montella, Haaland a secco con la Norvegia

Nel Gruppo C della Lega B invece solo un pari senza reti al debutto per la Norvegia di Haaland, che dopo i 7 gol segnati con la maglia del Manchester City nelle prime tre giornate di Premier League si è bloccato in Kazakistan, dove ha colpito un palo nella ripresa (54') mentre la traversa nel primo tempo (31') aveva fermato la conclusione del suo compagno di squadra Myhre. Tra gli ospiti titolare in difesa l'ex napoletano Ostigard (ora al Rennes), solo panchina invece per Pedersen del Torino, Thorsby del Genoa e Thorstvedt del Sassuolo. Pareggio, ma per 1-1, anche nell'altra partita del girone che ha visto affrontarsi la Slovenia (titolari Bijol e Lovric dell'Udinese come Stojanovic della Salernitana) e l'Austria (con Posch del Bologna al centro della difesa e l'interista Arnautovic con la fascia da capitano in attacco): avanti i padroni di casa con Sesko su rigore (16'), risposta austriaca con Laimer (28'). Nel Gruppo 4 della stessa Lega poi 0-0 sofferto in Galles per la Turchia di Vincenzo Montella, che ha schierato titolari Celik della Roma e Yildiz della Juve e mandato in campo l'interista Calhanoglu al 65', con la squadra appena rimasta in dieci uomini per il secondo giallo preso da Yilmaz. Nel finale infortunio per Arda Guler del Real Madrid. Nello stesso girone sconfitta sul campo dell'Islanda invece per il Montenegro capitanato dal laziale Marusic: 2-0 il risultato finale con le reti di Oskarsson (39') e Thorsteinsson (58') che valgono ai padroni di casa la vetta del girone.

League C: la Romania vola con Man e Razvan Marin

Sono scese infine in campo nella prima giornata di Nations League anche le quattro squadre del Gruppo 2 della Lega C. Con Kastanos del Verona e Ioannou della Sampdoria titolari, Cipro ha vinto 1-0 sul campo della Lituania: di Pittas al 34' il gol decisivo. Tanti 'italiani' in campo anche in Kosovo-Romania, con Rrahmani del Napoli capitano dei padroni di casa che hanno schierato anche il torinista Vojvoda (espulso per doppia ammonizione all'85') e l'ex attaccante laziale Muriqi. Un match vinto 3-0 dagli ospiti passati in vantaggio al 40' con Man (titolare come l'altro parmense Mihaila e il pisano Marius Marin) su assist del cagliaritano Razvan Marin, che nella ripresa ha poi trasformato il rigore del raddoppio (56') prima del definitivo tris firmato da Dragus (82').

