Napoli, Lukaku fa gli straordinari: in testa un solo obiettivo

NAPOLI - La domenica libera, ma il lunedì si lavora. Romelu Lukaku non molla un centimetro, vuole arrivare al massimo della forma il prima possibile. Non che i suoi primi minuti con la maglia del Napoli siano stati deludenti, tutt’altro, ma per raggiungere il top, inutile negarlo, ci vuole ancora un po'. Se però il resto dei giocatori, al netto dei nazionali, si ritrovano soltanto domani a Castel Volturno, per il belga non c’è tempo da perdere e già da ieri è tornato a seguire il programma personalizzato stilato dallo staff di Conte. Il nuovo numero 11 azzurro s’era allenato a Cobham in solitaria dopo le vacanze post Europeo. Quando ha ricevuto il via libera dal Chelsea, ha preso il primo aereo per Roma: visite mediche, firma, in auto per Napoli e poi due soli allenamenti prima del debutto ufficiale di sabato contro il Parma. Quel gol, che ha riportato in pari la partita, gli ha permesso di presentarsi come meglio non poteva, ma il lavoro da fare è ancora tanto per tornare ad essere quel giocatore dominante che tutti in Italia abbiamo conosciuto con la maglia dell’Inter e in parte anche con quella della Roma.