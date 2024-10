Italia-Israele ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Donnarumma, Di Gregorio, Bastoni, Gabbia, Ricci, Lucca, Cambiaso, Maldini, Okoli, Pisilli, Zaniolo, Udogie.

Indisponibili: -. Squalificati: Pellegrini. Diffidati: Retegui, Gatti, Donnarumma, Pisilli.

La probabile formazione di Simon

ISRAELE (4-1-4-1): Glazer; Feingol, Nachmias, Baltaxa, Gropper; Abu Fani; Abada, Perez, Kanichowsky, Glouck; Khalaili. Ct.: Simon.

A disposizione: Gerafi, Keouf, Dasa, Biton, E. Peretz, Leidner, Azoulay, Haziza, Safouri, David, Stoyanov, Madmon, Baribo, Jaber.

Indisponibili: Shlomo, Gendelman. Squalificati: -. Diffidati: Jehezkel, Jaber, Abu Fani.

Italia-Israele, la cronaca

Reduce dal 2-2 all'Olimpico contro il Belgio, con sette punti in tre partite in classifica, l'Italia cerca tre punti per ipotecare la qualificazione al prossimo turno. Dopo aver vinto 2-1 in Ungheria nella partita d'andata, gli azzurri puntano al bis a Udine dove si giocherà in un clima di grande tensione legato al conflitto in Medio Oriente. Israele, dopo la sconfitta per 4-1 contro la Francia, è obbligato a vincere per sperare a una clamorosa rimonta e staccare il pass per la fase successiva, garantito alle prime due classificate.