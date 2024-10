Italia, in 11mila a Udine contro Israele: allerta alta, tutte le informazioni

Allerta massima per la sfida tra Italia e Israele, in programma allo Stadio Friuli per lunedì sera alle 20:45. Saranno 11.700 gli spettatori a Udine, oltre a circa 500 bambini delle scuole calcio del territorio invitati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e di circa 800 calciatori delle società dilettantistiche locali. Zona rossa attorno allo stadio creata già 48 ore prima l'inizio della partita.