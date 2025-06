Spagna in finale di Nations League: doppietta di Yamal e 5-4 alla Francia

Spagna-Francia 5-4: cronaca, statistiche e tabellino

Le scelte di De la Fuente e Deschamps

Nel 4-3-3 di De La Fuente c'è l'ex Roma e neo madridista Huijsen a far coppia in difesa con Le Normand, con Zubimendi in cabina di regia tra Merino dell'Arsenal e Pedri del Barcellona, club rappresentato ovviamente anche dal baby fenomeno Yamal, schierato nel tridente insieme a Nico Williams dell'Athletic Bilbao e a Oyarzabal della Real Sociedad. Partono tra le riserve invece gli altri blaugrana Cubarsí, Gavi e Dani Olmo ma anche Morata, il parigino Fabian Ruiz e Isco, 33enne capitano del Betis richiamato in nazionale a sei anni di distanza dall'ultima presenza. Sull'altro fronte 4-2-3-1 per Deschamps, con il portiere Maignan titolare in difesa come l'altro milanista Theo Hernandez e lo juventino Kalulu (all'esordio nel giorno del suo 25° compleanno), mentre in mediana c'è spazio per il romanista Kone al fianco dell'ex juventino Rabiot e davanti il madridista e capitano Mbappé guida il reparto completato da Olise del Bayern Monaco e da Doué e Dembélé, reduci dalla finale di Champions League vinta con il Psg ai danni dell'Inter. Iniziano invece in panchina il laziale Guendouzi, lo juventino Kolo Muani e gli interisti Pavard e Marcus Thuram.