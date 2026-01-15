Nations League, ecco quando ci sarà il sorteggio per la fase a gironi

Mentre Rino Gattuso è alle prese con la preparazione della partita contro l'Irlanda del Nord, il 26 marzo allo stadio di Bergamo e valida per il primo playoff di qualificazioni al Mondiale 2026, Bruxelles è stata scelta come città ospitante per la 50ª edizione del congresso ordinario della Uefa che avrà luogo il 12 febbraio 2026. Finito il congresso, Aleksander Ceferin terrà una conferenza stampa, in programma per le ore 18, dove verrà effettuato il sorteggio della fase a gironi della Nations League 2026/2027. La competizione è stata istituita nel 2018 nel tentativo di creare un torneo che sostituisse le amichevoli in modo da renderle più competitive contro squadre di pari livello, ed è suddiviso in 4 fasce dalla 'A' alla 'D', che verranno poi divise a loro volta in sottogruppi da tre o quattro squadre provenienti dalla stesso girone. La Uefa Nations League 2026/27 sarà anche collegata alle qualificazioni a Euro 2028 nel Regno Unito e Repubblica d'Irlanda. In base ai risultati infatti, alcune squadre avranno una seconda possibilità di accedere agli spareggi per la fase finale.