F1, Verstappen parla del rapporto con Hamilton: "C'è rivalità ma anche grande rispetto"

ROMA - Sicuramente quella tra Max Verstappen e Lewis Hamilton è stata una delle più grandi rivalità degli ultimi anni , culminata con la straordinaria lotta per il titolo iridato del 2021 , vinto poi all'ultimo Gran Premio della stagione dal pilota olandese. Proprio il campione iridato in carica ha parlato di questo rapporto con il rivale britannico. " Non abbiamo assolutamente un rapporto difficile – ha dichiarato Verstappen al Daily Mail – ma con altre persone all'interno del Circus i contatti sono più frequenti. Penso dipenda dal modo diverso di affrontare la vita e in questo senso non siamo simili. Naturalmente abbiamo avuto questa grande rivalità nel 2021 , c'è sempre stato molto rispetto l’uno nei confronti dell’altro”.

"Sempre stato al top"

Gli ultimi risultati di Hamilton, a secco di vittorie nel 2022 per la prima volta in carriera, non possono di certo far perdere di vista la sua grandezza, come ha affermato sinceramente Verstappen. "È sicuramente uno dei più grandi piloti di sempre, non ho bisogno negarlo. La sua chiave è la costanza e il fatto di essere a riuscito a rimanere sempre al top, anche se non ci vuole uno sforzo grande quando si è così pieni di talento. Il modo in cui ha gestito i suoi campionati è sicuramente impressionante, facendosi valere quando serviva fare la differenza in pista", così conclude l'olandese.