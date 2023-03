F1, GP Arabia Saudita: Leclerc non e Sainz decimo nelle FP2, comanda Verstappen

ROMA - Max Verstappen è il più veloce nelle prove libere 2 al Gran Premio dell'Arabia Saudita, valevole per la seconda tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota olandese, sul circuito di Jeddah, firma il tempo di 1:29.603 precedendo l'Aston Martin di Fernando Alonso e l'altra Red Bull di Sergio Perez. Indietro la Ferrari: Charles Leclerc è nono, Carlos Sainz decimo, ma il passo gara mostra una Rossa in grado di competere per le prime posizioni in vista della gara di domenica (semaforo verde alle ore 18).