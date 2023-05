F1, Domenicali: "Vorrei che Hamilton restasse, ci porta in nuove dimensioni"

ROMA - In questa stagione di Formula 1 la Mercedes è una delle squadre che sta facendo più fatica a trovare la quadratura del cerchio per tornare su livelli altissimi e giocarsi quantomeno il gradino più basso del podio alle spalle delle due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez . Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton si trova costretto ad affrontare problematiche che, prima di oggi, aveva soltanto sfiorato con il pensiero ma che adesso sono una dura realtà con cui convivere. Tutto questo potrebbe anche condizionare il futuro nel circus del britannico.

Domenicali: "Ruolo di Hamilton più grande"

Sul possibile addio alla Formula 1 di Lewis Hamilton, è intervenuto l'amministratore delegato del circus Stefano Domenicali che, nel corso di un'intervista concessa al 'Daily Mail', non ha nascosto il suo desiderio di vedere il britannico ancora in F1: “Hamilton ama il nostro sport e lo pratica da quanto era piccolo, vorrei rimanesse in F1 al 100%, anzi, al 1000%. Ora il suo ruolo in F1 sta diventando più grande di quello di un campione del mondo di F1, visto il modo in cui si impegna in molte cose al di fuori dello sport e assume un ruolo attivo nella società. Ci porta verso nuove dimensioni”.