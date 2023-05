F1, anche Sainz smentisce toto-piloti: “Solo voci, pensiamo a Montecarlo”

F1, Sainz: “Ferrari sempre andata forte a Monaco”

Parlando invece della vigilia pre-gara, Sainz conferma l’umore alto che si respira in casa Ferrari: “Monaco sia sempre stata una gara positiva per noi in passato: l'anno scorso siamo stati molto forti, l'anno prima, nel 2021, con una vettura relativamente debole, siamo riusciti a fare la pole e a lottare per la pole qui. Quindi penso che abbiamo una grande opportunità”. E chiudendo, si spera definitivamente, le voci di mercato, ribadisce: “Sono in Ferrari, guido per la Ferrari e voglio far bene con la Ferrari. Questa è l’unica cosa che conta al momento”.