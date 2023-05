Marko torna all'attacco: "Mick Schumacher? In F1 contano le prestazioni"

ROMA - Mick Schumacher, dopo l'avventura alla Haas, è costretto a restare ai margini della Formula 1 senza un sedile a disposizione per poter competere nel Mondiale. Il campione di Formula 2 spera di tornare al più presto in pista per gareggiare con i migliori del circus, ma per adesso deve limitarsi a svolgere il ruolo di terzo pilota nella Mercedes, alle spalle dei due titolarissimi Lewis Hamilton e George Russell. Le motivazioni dietro questa scelta, secondo qualcuno, risiederebbero nella non completa preparazione di Mick Schumacher per competere ad alti livelli.