F1, Wolff: "Mick Schumacher può tornare a essere un pilota fisso"

ROMA - Mick Schumacher vuole tornare protagonista in Formula 1 . Il tedesco, dopo essere stato messo alla porta dalla Haas e aver chiuso l'esperienza alla Ferrari Driver Academy , è diventato terzo pilota della Mercedes , ma il suo obiettivo resta un sedile fisso nel Circus. Toto Wolff si è espresso in maniera positiva sul futuro del figlio di Michael: "Il fattore più importante è la sua personalità - le sue parole riportate da "Speedweek" -. È un giovane ben istruito, intelligente e di talento. Penso che si sia comportato molto bene nella sua carriera giovanile. E penso che se gli dai un ambiente sicuro in cui crescere, può fare bene ed essere un buon pilota con un posto fisso nel futuro ".

Le parole di Wolff

"Abbiamo anche lasciato andare Nyck de Vries per dargli una carriera - ha aggiunto Wolff -. Potrebbe anche accadere a Mick. Non sappiamo ancora se rimarrà qua o andrà con un altro team. Darà un contributo enorme perché ha guidato la macchina nuova per un anno, è in Formula 1 da due anni, conosce le gomme, le difficoltà insite nella vettura".