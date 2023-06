F1, Sainz e le modifiche Ferrari: "Sensazioni positive"

ROMA – Tocca a Carlos Sainz andare in press conference, alla vigilia del lungo week-end del GP di Spagna. Lui che, di fatto, corre in casa su questo tracciato, e non nasconde l'emozione per una corsa dal sapore speciale. "Questo per me è il circuito di casa – dice pilota della Ferrari in conferenza stampa - è la pista dove ho conquistato più punti in carriera. Sapere che tanti tifosi sono qui a spingermi è motivo di grande felicità e di un maggiore impegno da parte mia".