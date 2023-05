F1, GP Spagna 2023: orari, diretta tv e programmazione

ROMA – Dopo la conclusione della gara del Principato di Monaco, vinta ancora una volta dalla Red Bull di Max Verstappen, la Formula 1 è già pronta a tornare in pista per il secondo fine settimana consecutivo. L’appuntamento, infatti, è per il Gran Premio di Spagna 2023 sul circuito di Barcellona. Anche in questo caso le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz dovranno far fronte ai limiti della loro monoposto e cercare di portare a casa un prezioso posto sul podio. Nella giornata di venerdì 2 giugno prima sessione di prove libere alle ore 13:30 , con la seconda fissata alle 17:00. Sabato 3 giugno la terza sessione di prove libere è prevista alle 12:30, mentre le qualifiche previste alle 16:00. La gara, invece, andrà in scena alle ore 15:00 di domenica 4 giugno.