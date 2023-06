F1, Leclerc punta al podio in Spagna: “impensabile battere le Red Bull”

ROMA – Charles Leclerc va dritto al sodo, come sempre. E senza girarci troppo intorno, vede per la Ferrari un week-end, quello spagnolo, in cui il massimo risultato possibile può essere il podio . Perché, a detta del monegasco, al momento stare al passo della Red Bull appare davvero impossibile. “Loro fanno un campionato a parte – chiarisce Leclerc – se non accade nulla non è realistico pensare di stare al passo”.

F1, Leclerc vuole la Ferrari sul podio

Ciò nonostante però, è verosimile immaginare una Ferrari sul podio a Barcellona. Anche grazie agli aggiornamenti tecnici portati in Spagna dalla scuderia del Cavallino, sui quali si è soffermato anche l’altro ferrarista, Carlos Sainz. A riguardo, Leclerc ribadisce come però il passo fatto per questo week-end sia solo il primo tassello di un lungo percorso: “Gli aggiornamenti non ci cambieranno la vita da una gara all’altra – precisa – questo è solo il primo passo di altri step. Dobbiamo massimizzare tutto come sempre. Spero di avere un’auto più facile da guidare per sfruttarla al massimo. Ora come ora è molto esigente, quindi essere al limite non è sempre possibile”.