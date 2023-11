F1, Wolff in vista di Las Vegas: "Terrò tutto il team lontano dai casinò"

ROMA - La grande attesa sta per finire. In Formula 1 è la settimana del Gran Premio di Las Vegas 2023, che andrà in scena da venerdì 17 a domenica 19 nella città del Nevada. Un appuntamento che desta grande interesse più per il contesto nel quale andrà in scena, che per la gara in sé visto che i titoli sono già stati assegnati e restano soltanto alcuni nodi da sciogliere nelle classifiche. La Mercedes vuole mantenere alta la concentrazione e per far sì che questo accada Toto Wolff ha già le idee chiare.