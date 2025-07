F1 diretta Gp Belgio: segui la gara delle Ferrari di Leclerc e Hamilton oggi

È tutto pronto per il Gran Premio del Belgio , tredicesima prova del Mondiale di Formula Uno, che scatterà alle 15 sullo storico circuito di Spa-Francorchamps, nelle Ardenne. Tutti a caccia delle McLaren : pole position per Lando Norris , al suo fianco ci sarà il suo compagno di scuderia Oscar Piastri . La Ferrari di Charles Leclerc partirà dalla terza posizione accanto a Max Verstappen , mentre l’altro pilota ferrarista Lewis Hamilton - dopo le disastrose prove di sabato con il sedicesimo tempo - ha deciso di montare una nuova power unit alla sua monoposto: il britannico partirà dalla pit lane . Segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

16:06

+++ Partenza fissata alle 16:20 +++

Ecco la decisione della direzione gara: si riparte alle 16:20.

16:05

Gp Spa, si aspetta ancora

Le condizioni sembrano decisamente migliorate, ma si aspetta ancora per motivi non chiari.

16:02

La Safety Car gira in pista

Ora in pista solo la Safety Car per controllare le condizioni della pista.

15:59

Si intravede il sole: si avvicina la partenza

Torna a vedersi il sole sul circuito di Spa: si avvicina la partenza.

15:50

Partenza prevista per le ore 16

Notizie dalla direzione gara: la partenza è ora prevista per le ore 16, quando dovrebbe smettere di piovere.

15:47

Continua a piovere, si aspetta ancora

Continua a piovere sul circuito, ancora nessuna indicazione sulla ripartenza: piloti e tifosi aspettano ancora.

15:40

Gasly: "Sono sicuro che ripartiremo"

Queste le parole di Gasly dell'Alpine: "Sono sicuro che ripartiremo con visibilità migliore. Avremo una bella gara, sarà emozionante. Le condizioni sono complicate ma lotterò il più possibile"

15:36

Bearman: "Spero di ripartire"

Queste le parole di Bearman, che dovrebbe partire 12° con la sua Haas, dai box: "Spero di ripartire, abbiamo fatto un ottimo assetto per questa gara. Ci stiamo tenendo asciutti e caldi in attesa di notizie, dobbiamo capire se piove ancora di più e studiare possibili strategie".

15:27

Sta piovendo ancora più forte

La pioggia non accenna a fermarsi e, anzi, è anche più forte in questo momento. Grande incertezza sulla gara: si riuscirà a partire?

15:22

Ancora nessuna indicazione sulla partenza

Ancora non ci sono indicazioni sull'orario di partenza, mentre fuori continua a piovere. Secondo le previsioni la pioggia dovrebbe fermarsi per le 15:45.

15:15

Norris: "Non vedo nulla dietro la Safety Car"

Scarsissima visibilità in pista, questo il team radio di Norris durante il giro di formazione: "Le condizioni non sono ideali, non vedo nulla dietro la Safety Car... immagino come sia per quelli dietro".

15:11

Prevista pioggia forte entro 10 minuti

Secondo le previsioni le condizioni peggioreranno: è prevista pioggia forte entro 10 minuti.

15:07

I piloti escono dalle monoposto

Si tratterà probabilmente di una lunga attesa: i piloti escono dalle monoposto.

15:04

Si rientra nella pit-lane

La Safety Car e i piloti rientrano in pit-lane. Ora si aspetterà la decisione della direzione gara.

15:03

+++ Bandiera rossa, partenza sospesa +++

Bandiera rossa, tutto sospeso. I piloti si lamentano delle condizioni nei team radio, la direzione gara decide di aspettare.

15:01

Inizia il giro di formazione

Formation lap sotto la pioggia e dietro la Safety Car, vediamo cosa deciderà la direzione gara.

14:58

Si partirà dietro la Safety Car

Manca pochissimo alla partenza. Intanto dalla direzione gara: si partirà dietro la Safety Car.

14:49

Verstappen: "Spero si possa partire, pioverà ancora"

Crescono le incertezze sulla gara, come confermato da Verstappen: "È molto bagnato, dovrebbe piovere ancora e forte. Spero si possa partire, poi vediamo come andrà".

14:48

Vasseur: "La pioggia può essere un vantaggio per Hamilton"

Il team principal Ferrari dalla pista: "Credo che Leclerc sperasse in condizioni migliori, invece questo può essere un vantaggio per Hamilton. La situazione è questa, dovremmo riuscire a gestirla".

14:45

Sale la tensione: manca un quarto d'ora al via

Quindici minuti al semaforo verde per la partenza. C'è ancora incertezza sulle condizioni: continuerà a piovere o si fermerà dopo la partenza?

14:39

Antonelli deluso: "Ho perso fiducia in me stesso"

Ultime prestazioni deludenti per il giovane Kimi Antonelli: "Credo di aver perso un po’ di fiducia in me stesso, a dire il vero, oggi più di ieri. Sforzarsi di ottenere il massimo dalla macchina è sicuramente un po’ più complicato ora. Ma sì, è un momento difficile. Devo trovare di nuovo la luce per uscire dal tunnel”.

14:36

Inizia a piovere a Spa!

E ricomincia a piovere sul circuito di Spa. Cambiano nuovamente tutte le strategie, con una possibile partenza bagnata.

14:32

Gp Spa, attenzione anche a Verstappen

Dalla quarta piazza partirà Max Verstappen, l'unico che in questa stagione è riuscito a contrastare il duo McLaren. L'olandese si è preso la Sprint del sabato con una prova magistrale, tenendo dietro di lui Piastri e Norris. E vorrà riprovarci anche oggi.

14:26

Non solo Hamilton: anche Antonelli, Alonso e Sainz partono dalla pitlane

Le pessime posizioni in griglia e la possibilità di ribaltare tutto sotto la pioggia hanno portato anche Kimi Antonelli, Carlos Sainz e Fernando Alonso a fare modifiche al motore e all'assetto. Saranno così quattro le auto che partiranno dalla pitlane.

14:24

Leclerc ottimista: "Mi sento a mio agio nella macchina"

Umore decisamente opposto per l'altro ferrarista, Charles Leclerc, sorridente e ottimista dopo il terzo posto in qualifica: "Non me l'aspettavo, sono molto contento. Siamo tre decimi dietro ma sono comunque contento. Credevamo di essere molto più indietro. Ho fatto un ottimo giro, sono contento delle sensazioni dalla macchina. Ci vuole un po' per sfruttare i nuovi aggiornamenti, ma mi sono sentito sicuramente più a mio agio. Oggi non sono riuscito a tenere il ritmo gara degli altri, però siamo sembrati più forti in qualifica".

14:20

Hamilton spaventa i tifosi della Ferrari: cosa ha detto

Dopo due sessioni di qualifica da incubo, il sette volte campione del mondo fa autocritica: "Una prestazione davvero pessima". Ecco tutte le parole di Hamilton dopo le qualifiche. LEGGI TUTTO

14:15

F1, la classifica costruttori prima della Gara

1. McLaren 473 punti

2. Ferrari 227 punti

3. Mercedes 210 punti

4. Red Bull 180 punti

5. Williams 62 punti

14:13

Gp Belgio, la pioggia sarà protagonista

Ha già piovuto oggi sul circuito di Spa e secondo le previsioni ci potrebbe essere altra pioggia durante la gara. Diventerà fondamentale scegliere la miglior strategia: tutti vorranno replicare quanto fatto da Hulkenberg a Silverstone.

14:11

Hamilton partirà dalla pit-lane: il motivo

Weekend fin qui disastroso per Lewis Hamilton. Prima l'eliminazione in SQ1 chiudendo al 15° posto la Sprint, poi l'errore in qualifica con eliminazione in Q1 e 16° posto in griglia. Una situazione disperata per l'inglese, che ha deciso quindi di cambiare la power-unit: partirà quindi dalla pit-lane. LEGGI QUI

14:09

Ferrari a caccia di riscatto: Leclerc ci prova

Dietro alle imprendibili McLaren c'è Charles Leclerc, che ha firmato il terzo tempo in qualifica mettendosi davanti a Max Verstappen. Sarà dura ma il monegasco cercherà di portare a casa un buon risultato. Servirà invece un miracolo per Lewis Hamilton, che partirà dalla pit-lane.

14:07

F1, riparte la caccia alle McLaren

Dominio McLaren in qualifica, Leclerc e Verstappen proveranno a dare la caccia ai papaya. La classifica al momento vede Oscar Piastri in testa con 241 punti. Al secondo posto c’è il compagno di scuderia Lando Norris che ha ottenuto fin qui 232 punti. Terzo posto per l’olandese della Red Bull che ha conquistato 173 punti. In ritardo i due piloti della Ferrari: Charles Leclerc è attualmente al quinto posto con 124 punti, Lewis Hamilton è sesto con 103 punti.

14:05

F1, Gran Premio del Belgio: si parte alle 15

Semaforo verde alle ore 15 per l'atteso Gran Premio del Belgio: le McLaren partono davanti a tutti, poi Leclerc e Verstappen. Servirà un miracolo per Hamilton: partirà dalla pit-lane.

Spa-Francorchamps - Belgio