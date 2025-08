Dopo la pole position conquistata durante le qualiche , Charles Leclerc non ha sfruttato l'occasione al Gran Premio d'Ungheria tagliando il traguardo in quarta posizione. La McLaren festeggia invece la 200esima vittoria della sua storia firmata da Lando Norris, seguito dal compagno di scuderia Oscar Piastri. Chiude il podio la Mercedes con Russell. Prova estramamente deludente per Verstappen e Hamilton, che hanno chiuso rispettivamente al nono e al dodicesimo posto.

17:07

Leclerc: "Ho avuto il problema al telaio, ero come un passeggero. Della stagione non salvo niente"

"Abbiamo avuto un problema al teleaio circa dal quarantesimo giro. Da quel momento in poi non si poteva più fare molto, ero come un passeggero. Abbiamo sprecato un'opportunità perché avremmo anche potuto vincere, dal quarantesimo giro in poi abbiamo perso troppo tempo. Abbiamo avuto tutto sotto controllo fino al problema al telaio che ci ha fatto perdere il passo, è molto frustrante. Al momento non salvo niente di questa stagione, sono troppo deluso. Ci sono stati sicuramente dei passi avanti ma in giornate così è difficile vedere il positivo".

17:01

Vasseur: "Bene nella prima parte di gara, poi abbiamo perso il passo"

Queste le parole del team principal Ferrari dopo il quarto posto di Leclerc e il dodicesimo di Hamilton: "Il gap non è stato enorme, all'inizio eravamo in controllo e stavamo gestendo il primo posto. Nel finale abbiamo perso totalmente la gara. Leclerc ha fatto un'ottima prima parte di gara. Hamilton ha perso subito due posizioni ed è rimasto bloccato nel traffico, finendo nel peggior scenario possibile, quando abbiamo fatto la sosta era troppo tardi. Charles ha avuto un problema al telaio. Sabato è stata un'ottima giornata, anche se caotica. Nella prima parte della gara probabilmente per la prima volta abbiamo eguagliato la McLaren ma quando poi perdi il passo non puoi sopravvivere. Possiamo prenderci gli aspetti positivi del weekend, quei passi in avanti fatti rispetto alla McLaren".

16:54

La battuta di Russell a Norris: "Perché hai frenato?"

I tre saliti sul podio si riposano prima dei festeggiamenti e riguardano insieme le immagini del Gran Premio. Mentre sullo schermo ripassa la scena dell'impatto sfiorato tra Piastri e Norris, Russell scherza con il campione del giorno con una domanda ironica: "Perché hai frenato?". Il pilota Mercedes ovviamente fa riferimento al fatto che nel caso di una doppia eliminazione il successo sarebbe andato a lui.

16:50

Russell: "Sorpasso azzardato con Leclerc, contento del podio"

"Ho fatto un sorpasso azzardato su Leclerc, ci siamo quasi toccati ma sono contento di averlo sorpassato e di essermi preso il podio. Sono molto contento di questo risultato".

16:49

Piastri: "Giornata sfortunata, ci è mancato qualcosa"

"Quando ho visto che Lando avrebbe fatto solo una sosta le ho provate tutte. Oggi mi sono trovato dal lato sbagliato della sorte. La macchina è stata grandiosa e devo ringraziare il team. Il cambio di strategia di Lando non è stata una sorpresa enorme, a noi è mancato qualcosa. Mi serviva un errore di Lando per avvicinarmi tanto ma lui non ne ha commessi".

16:47

Norris: "Sono contento, risultato perfetto"

"Sono contento, è stata molto dura. Non era in programma una sola sosta ma dopo quella partenza è diventata necessaria. Quello di oggi è un risultato perfetto, è stato molto appagante. La lotta è così combattuta che è così difficile capire se l'inerzia sia dalla mia parte o da quella di Oscar. Mi diverto sempre a correre con lui".

16:42

Finisce il Gp d'Ungheria: l'ordine d'arrivo

Norris Piastri Russell Leclerc Alonso Bortoleto Stroll Lawson Verstappen Antonelli Hadjar Hamilton Ocon Gasly Albon Hulkenberg Sainz Tsunoda Colapinto Bearman (rit.)

16:40

Russell sul podio, Leclerc quarto e penalizzato

Alla fine la Mercedes di Russell si aggiudica il gradino più basso del podio davanti a Leclerc, che ha anche ricevuto cinque secondi di penalità proprio a causa di una manovra pericolosa durante il sorpasso subito dal britannico.

16:38

+++ Norris vince il Gp di Ungheria +++

Ottimo lavoro di Lando Norris che, nonostante la partenza sbagliata, ha saputo rifarsi nel corso della gara battendo Oscar piastri.

16:37

Battaglia tra Norris e Piastri

Ormai i due piloti di casa McLaren si danno battaglia per il finale, considerato anche il netto distacco da tutti gli altri. Piastri ha tentato l'attacco partendo da lontano ma si è ritrovato chiuso da Norris. Ormai si va per l'ultimo giro.

16:34

L'ordine a tre giri dalla fine

Norris Piastri Russell Leclerc Alonso Bortoleto Stroll Lawson Verstappen Antonelli Hadjar Hamilton Hulkenberg Sainz Albon Ocon Gasly Tsunoda Colapinto Bearman (rit.)

16:32

Investigato Leclerc per il sorpasso subito da Russell

Il monegasco ha fatto un movimento al limite del regolamento al momento del sorpasso subito da Russell. Il pilota Ferrari potrebbe ricevere una penalità che al momento non cambierebbe la sostanza della sua gara che lo vede quarto a oltre 5 secondi da Russell e a +31.842 dal quinto Alonso.

16:30

Ancora 6 giri, Norris sempre al comando

Le due McLaren viaggiano seprate da tutte le altre monoposto. Norris primo a +1.287 da Piastri.

16:28

Leclerc superato

Tracollo di Leclerc che ormai da oltre 20 giri viaggia a un ritmo troppo basso per il podio. Ne approfitta Russell che gli prende l'interno e lo sorpassa.

16:25

L'ordine a 10 giri dalla fine

Norris Piastri Leclerc Russell Alonso Bortoleto Stroll Lawson Verstappen Antonelli Hadjar Hamilton Ocon Gasly Sainz Albon Hulkenberg Tsunoda Colapinto Bearman (rit.)

16:22

Norris resta al comando, i primi quattro staccano tutti

Dopo 57 giri Norris è ancora in testa con un vantaggio di 4.582 da Piastri. Leclerc è sprofondato a oltre 10 secondi di scarto dall'australiano, ormai l'obiettivo è difendere il podio da Russell che si trova a 0.669 di distanza. Alonso quinto nettamente distaccato a +38.157 dalla monoposto Mercedes.

16:17

Leclerc e la comunicazione radio: "Dovete ascoltarmi! Se facciamo il podio è un miracolo"

Sfogo via radio di Leclerc che ha lamentato dei problemi pretendendo delle soluzioni. Poco prima il team gli aveva chiesto di gestire il carburante.

16:15

Si sospettano problemi di carburante per Leclerc

Sta andando molto piano la Ferrari di Leclerc, distanziata di oltre 6 secondi da Piastri e a +4 da Russell.

16:13

Piastri supera Leclerc

Va piano Leclerc, chiude con un tempo molto basso l'ultimo giro e subisce il sorpasso di Piastri che si porta rapidamente a +1.717 dal monegasco.

16:11

L'ordine dopo 50 giri, si ritira Bearman

Norris Leclerc Piastri Russell Alonso Bortoleto Stroll Lawson Verstappen Antonelli Hadjar Sainz Ocon Gasly Hamilton Albon Hulkenberg Tsunoda Colapinto Bearman (rit.)

16:07

Pit stop per Piastri, Norris e Leclerc si riportano davanti

Si ferma anche Piastri, apparso nervoso negli scambi radio con la sua squadra perché Norris ha un ottimo vantaggio. Leclerc è in seconda posizione, nel mezzo tra i due piloti McLaren a -7.268 da Norris e a +4.685 da Piastri.

16:04

Ai box pure Russell, passano Norris e Leclerc

Il pilota di casa Mercedes si ferma per l'ultimo pit stop al quarantaquattresimo giro. Leclerc e Norris si riprendono una posizione e adesso Piastri è direttamente inseguito da Norris e Leclerc. L'australiano però probabilmente dovrà fare una sosta, in questo momento il vantaggio è tutto per Norris.

16:02

Si ferma anche Hamilton

Hamilton si ferma ai box partendo da settimo e rientra sedicesimo.

15:59

Pit stop per Leclerc

Si ferma nuovamente Leclerc e rientra in quarta posizione. Sette secondi lo separano da Norris.

15:56

Errore di Norris in curva

Norris perde quattro decimi in curva. Nonostante la prova fin qui ottima del britannico, macchiata solo da quell'errore in partenza, una sbavatura in curva costa altro tempo a Norris, attualmente quarto.

15:52

Leclerc in testa ma è complicatissima

Gioco di strategia in casa McLaren che insiste nell'attacco a Leclerc, che resta a +1.926 da Piastri. Norris resta dietro ma fresco di pit stop.

15:50

Questo l'ordine a metà Gp

Leclerc Piastri Russell Norris Alonso Bortoleto Stroll Lawson Verstappen Hamilton Hulkenberg Sainz Albon Ocon Colapinto Antonelli Tsunoda Bearman Hadjar Gasly

15:46

Pit stop per Norris, controlli aggiuntivi per Verstappen

Arrivati quasi a metà Gran Premio, Norris viene fuori dai box con un fermo 1.9 secondi riconsegnando la testa della gara a Leclerc. Intanto controlli per quanto successo tra Hamilton e Verstappen.

15:44

Hamilton si allarga, possibile contatto con Verstappen

Attacco aggressivo di Verstappen su Hamilton. L'olandese riesce a passare il pilota Ferrari che si allarga fuori dalla pista. Resta da capire si ci sia stato o meno un contatto tra i due. Nel caso Verstappen rischia la penalizzazione.

15:41

Dopo 27 giri Leclerc e Piastri inseguono Norris

Norris prosegue senza pause la sua gara e si trova in vantaggio di +6.774 da Leclerc. Il monegasco riduce la distanza da Norris, Piastri segue incollato a Leclerc.

15:38

Contatto tra Russell e Alonso

Russell sorpassa lo spagnolo e si prende la quarta posizione. Poco prima anche un leggero contatto tra i due mentre il britannico si trovava in scia.

15:37

Cattiva gestione del pit stop per Verstappen

Frustato anche Verstappen che lamenta la brutta scelta del momento in cui fare il pit stop. L'olandese attualmente è in dodicesima posizione e sta faticando a recuperare terreno.

15:35

Hamilton in undicesima posizione

Intanto l'altro pilota di casa Ferrari si trova in undicesima posizione. Dai box arriva tutta la preoccupazione del britannico che chiede aiuto ai suoi per alzare il ritmo.

15:32

Leclerc aggredisce Alonso, Piastri insegue

Al rientro in pista Leclerc riprende subito Alonso e resta dietro Norris, lo spagnolo si trova nel mezzo tra il monegasco e Piastri.

15:30

Leclerc va al pit stop dopo 20 giri

2 secondi di pit stop per Leclerc, seguito anche da Russell. Ancora nessuna fermata ai box per Norris e Alonso. Resta da vedere come e se cambieranno gli equilibri dopo i cambi di gomme.

15:28

Pit stop per Piastri, ancora fermi tra Ferrari

Verstappen fa una rapidissima sosta ai box, poi anche Piastri è velocissimo nel pit stop e torna in pista con l'obiettivo di lanciare un attacco diretto a Charles Leclerc.

15:26

Rallenta Leclerc

Si riduce il distacco da Leclerc e Piastri. Errore del monegasco che va largo in curva e concede a Piastri la possibilità di avvicinarsi.

15:24

Queste le posizioni dopo 15 giri

Leclerc Piastri Russell Norris Alonso Bortoleto Verstappen Stroll Lawson Bearman Hadjar Sainz Antonelli Hamilton Gasly Tsunoda Hulkenberg Albon Ocon Colapinto

15:21

Leclerc mantiene il vantaggio su Piastri

Il monegasco di casa Ferrari resta al comando della gara con un vantaggio di +3.062 da Piastri.

15:18

Buon momento per Norris e Piastri

I due piloti McLaren hanno recuperato un po' di terreno da Russell, terzo davanti a Norris, e Leclerc, primo seguito da Piastri.

15:16

Hulkenberg perde 5 secondi, Leclerc in testa a +2.905 da Piastri

Arrivati al decimo giro Leclerc rimane in testa al gruppo con quasi tre secondi di stacco da Piastri. Intanto è arrivata la penalizzazione di 5 secondi per Hulkenberg a causa della falsa partenza.

15:14

Nessuna investigazione per Bortoleto, Hulkenberg si

Tutto in regola per la partenza del brasiliano. Non vale lo stesso per Hulkenberg, attualmente in ventesima posizione.

15:12

Notato anche Hulkenberg

Entrambi i piloti di casa Sauber sono stati notati per falsa partenza. Dai replay non sembrano esserci gli estremi per un provvedimento contro Bortoleto.

15:09

Notato Bortoleto per falsa partenza

Occhi su Bortoleto per la sua partenza, in caso di penalizzazione si complicherebbe la gara del giovane brasiliano.

15:07

Norris riprende Alonso

Il britannico si porta nuovamente davanti ad Alonso al terzo giro. Regge l'equilibrio nelle altre posizioni.

15:05

Al secondo giro Leclerc in testa

Il primo giro si è concluso con il calo di Norris, passato dalla terza posizione di partenza alla quinta. Scalano Russel e Alonso.

15:04

Norris soffre la curva uno

Ottimo avvio di Norris che poi viene fuori male dalla curva uno complicando il suo inizio di gara.

15:03

Si parte: è iniziato il Gran Premio di Ungheria

Inizia il Gp di Hungaroring. Leclerc inizia davanti a tutti, in prima fila con lui Oscar Piastri.

14:50

Formula 1: la classifica costruttori

Questa la classifica costruttori prima del Gran Premio d'Ungheria:

McLaren 516 punti Ferrari 248 punti Mercedes 220 punti Red Bull 192 punti Williams 70 punti

14:40

Formula 1: la classifica piloti

Questa la classifica piloti di Formula 1 in attesa delle novità portate del Gp d'Ungheria:

Oscar Piastri 266 punti Lando Norris 250 punti Max Verstappen 185 punti George Russell 157 punti Charles Leclerc 139 punti Lewis Hamilton 109 punti Andrea Kimi Antonelli 63 punti

14:30

Trenta minuti al via

Manca sempre meno all'inizio dell'ultimo appuntamento con il mondiale di Formula 1 prima della pausa estiva. I piloti si trovano sul circuito ungherese e stanno completando gli ultimi preparativi in vista della gara.

14:20

Delusione Hamilton, la frase a caldo spiazza la Ferrari: "Forse bisogna cambiare il pilota..."

14:10

Rivivi la giornata delle qualifiche del Gp di Ungheria con tutti gli scatti più belli in casa Ferrari.

14:04

F1, Gran Premio d'Ungheria: orario e dove vederlo in tv e streaming

Budapest, Ungheria