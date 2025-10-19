F1 diretta Gp di Austin: segui la gara di Leclerc e Hamilton LIVE
Ci siamo, è tutto pronto per il Gran Premio di Austin, 19° appuntamento del Mondiale di F1. Dopo una Sprint pazza con il disastro McLaren e una sessione di qualifica che ha visto ancora una volta Verstappen dominare, è il momento della gara. Parte bene la Ferrari, con Hamilton in quinta posizione e Leclerc in terza alle spalle di Norris. La gara sarà fondamentale per il futuro del Mondiale, con il leader del Mondiale Piastri sempre più in difficoltà. Segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
21:54
Gara pazzesca di Leclerc: sorpassa anche Tsunoda
Semplicemente incredibile Leclerc fin qui: lotta con Tsunoda, rischia ma alla fine esce davanti e si prende la sesta posizione. Leclerc è l'unico pilota tra i top10 ad essersi fermato.
21:52
Leclerc sorpassa anche Bearman
Leclerc non si ferma: passa anche Bearman e continua a spingere per fare l'undercut su Norris quando si fermerà.
21:50
Leclerc passa Hulkenberg ma la Ferrari lo richiama
Subito aggressivo Leclerc con la nuova gomma, passando Hulkenberg per l'ottava posizione. La Ferrari, però, lo richiama: se vuole evitare una seconda sosta dovrà conservare questa gomma media. Siamo al giro 27 su 56.
21:43
Che lotta tra Leclerc e Hamilton!
Si scatena una lotta tra Leclerc e Hamilton, con il monegasco che non lascia passare il compagno di squadra. La lotta viene poi interrotta da Leclerc che torna ai box per montare gomma media, strada libera per Hamilton. Leclerc rientra in nona posizione, dietro ad Hulkenberg.
21:41
Leclerc si arrende, Norris passa
Al giro 21 le gomme di Leclerc cedono e Norris riesce finalmente a passare, prendendosi la seconda posizione. Prestazione incredibile del monegasco, adesso la Ferrari può provare l'undercut.
21:38
Norris continua a provarci, Leclerc eroico. Verstappen ringrazia
Continua la lotta tra Norris e Leclerc, con l'inglese che in superiorità di macchina non riesce a passare ma solo ad affiancare il monegasco, che poi gli chiude la traiettoria e lo accompagna fuori. Davanti Verstappen ringrazia Leclerc e scappa via con oltre 9 secondi di distacco.
21:35
Leclerc resiste ma le gomme iniziano a cedere
Leclerc non molla e tiene dietro Norris, ma le sue gomme stanno iniziando a cedere. Da valutare la strategia Ferrari, con Hamilton dietro che non riesce ad avvicinarsi.
21:31
Difesa incredibile di Leclerc su Norris
Norris affianca Leclerc che, però, non si scompone e resta davanti, nonostante la gomma in calo e la sfida contro una McLaren nettamente superiore alla Ferrari.
21:27
Leclerc soffre, Verstappen scappa via
Inizia a degradarsi la gomma soft di Leclerc, che sta soffrendo e vede Norris avvicinarsi a 9 decimi. Davanti Verstappen scappa via, con oltre 4 secondi su Leclerc.
21:24
Norris e Hamilton fuori dalla zona DRS
Norris non ha DRS su Leclerc e a sua volta anche Hamilton non ha DRS su Norris. Situazione identica dietro, con Piastri tanto lontano da Hamilton e Russell che spinge per entrare nella zona DRS di Piastri.
21:20
Si riparte con la lotta tra Norris e le Ferrari
Via la Virtual Safety Car, Hamilton riprende il suo inseguimento a Norris che a sua volta insegue Leclerc.
21:16
Bandiera gialla! Incidente tra Antonelli e Sainz
Contatto tra Sainz e Antonelli, con quest'ultimo che viene toccato in curva dallo spagnolo, che poi si ferma a bordo pista e si ritira. Virtual Safety Car, distanze congelate tra i piloti.
21:14
Norris schiacciato tra Leclerc e Hamilton
Norris non riesce a passare Leclerc, protagonista di una grandissima difesa. Dietro di lui c'è Hamilton con DRS. L'inglese della McLaren è schiacciato tra il panino Ferrari.
21:09
Lotta Leclerc-Norris mentre Verstappen scappa via
Norris attacca Leclerc ma il monegasco chiude la porta e si difende bene. I due sono vicinissimi, mentre Verstappen sta scappando via: è a 2 secondi da Leclerc.
21:07
Verstappen davanti, poi Leclerc, Norris e Hamilton
Si chiude il primo giro con Verstappen davanti a tutti, seguito da Leclerc e Norris. In quarta posizione c'è Hamilton, che è molto vicino alla McLaren dell'inglese. Poi Piastri, Russell, Antonelli, Bearman, Sainz e Tsunoda.
21:05
+++ Si parte! Leclerc passa subito Norris +++
Grandissima partenza di Leclerc, che affianca e sorpassa Norris prendendosi subito la seconda posizione. Davanti prova a scappare Verstappen, partito bene anche Piastri che è quinto.
21:00
Inizia il giro di formazione
Inizia il formation lap: ci siamo, sta per iniziare il Gran Premio di Austin.
21:00
Leclerc, che scelta aggressiva sulle gomme!
Tutta la top10 partirà con una gomma media usata, l'unica eccezione è Leclerc su gomma rossa usata: scelta aggressiva del monegasco, che vuole partire bene e forte. Bortoleto e Stroll su soft nuova, Ocon, Albon e Hadjar su media nuova.
20:52
Verstappen concentrato, Leclerc non ha nulla da perdere
Verstappen appare concentrato sulla griglia di partenza, consapevole che dovrà sfruttare ogni occasione per recuperare un distacco enorme sui due piloti McLaren in classifica. Dietro di lui Leclerc non ha nulla da perdere: partirà forte e cercherà di conquistare una vittoria per questa sfortunata stagione.
20:46
Austin, inno in pista. Tra poco si parte
È il momento dell'inno americano in pista, quando manca poco più di un quarto d'ora al via.
20:41
Vasseur ci crede: "Vediamo che succede"
"Non è questione di sognare. Abbiamo recuperato buono, abbiamo fatto delle belle qualifiche. Vediamo che succede in curva uno. Il passo non era male nella Sprint ma eravamo bloccati dietro Sainz. Oggi ci aspettiamo tanta influenza del vento". Queste le parole di Vasseur dalla griglia di partenza.
20:37
F1, la classifica piloti prima di Austin
Ecco la situazione della classifica piloti prima del Gran Premio di Austin.
20:34
F1, Austin resterà in calendario fino al 2034
Prima della gara arriva l'ufficialità del rinnovo del Gran Premio di Austin, che resterà nel calendario di Formula Uno fino al 2034.
20:30
Verstappen si prende la Sprint, disastro McLaren
Rivivi la Sprint Race di ieri, vinta da Max Verstappen davanti a Russell e Sainz, con il disastroso doppio ritiro delle McLaren. LEGGI QUI
20:25
Hamilton ci prova: "Voglio vincere"
“Il mio obiettivo è cercare di vincere la gara. Ho molte macchine da superare dal quinto posto, ma sono contento di essere più vicino. Farò del mio meglio”. Così Lewis Hamilton dopo le qualifiche, a caccia di una gioia con la Ferrari che manca dalla Sprint in Cina.
20:20
Gp di Austin, tutte le statistiche del circuito
Numeri, dati e statistiche del circuito su cui tra circa quaranta minuti si svolgerà il 19° appuntamento del Mondiale di Formula Uno.
20:15
Gp di Austin, strategie incerte: team ancora a lavoro
Non è ancora chiaro quale sarà la miglior strategia per la gara di oggi, su una pista molto calda. Pirelli offre ben quattro possibili strategie, coinvolgendo tutte le mescole, con forte indecisione tra una sola sosta (che potrebbe risultare non abbastanza) o due soste (che potrebbero risultare eccessive).
20:12
Leclerc svela: "In partenza sarò aggressivo"
Charles Leclerc promette battaglia già dalla prima curva: "Alla partenza sarò aggressivo. Voglio provare ad avere una vittoria prima della fine dell’anno. Continuo a crederci fino alla fine. Non è un momento facile per la squadra, ma partiamo dalla P3 e tutto è possibile“. Queste le sue parole dopo il terzo posto in qualifica conquistato ieri.
20:10
F1, Mercedes conferma Russell e Antonelli
Il weekend di gara si è aperto con la notizia dei rinnovi di Russell e Antonelli, confermati alla guida della Mercedes anche per la prossima stagione. LEGGI QUI
20:08
Gp di Austin, la griglia di partenza
Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Austin, dalla ventesima posizione fino alla pole del solito Max Verstappen.
20:06
McLaren in crisi, attenzione a Verstappen per il Mondiale
Occhi puntati su Norris e Piastri dopo il disastro nella Sprint Race, con l'errore del leader del Mondiale (sempre più in crisi) che è costato la gara al compagno di squadra, ad Hulkenberg e ad Alonso. Rapporti sempre più tesi tra i Papaya Boys, con le regole interne del team che fanno sempre più discutere e un Mondiale ancora in gioco. E attenzione a Verstappen, che già ieri ne ha approfittato.
20:04
Ferrari, buoni segnali dalle qualifiche: Leclerc e Hamilton sperano
Dopo una Sprint tutto sommato deludente, con le Rosse lontane dalle prime posizioni e che hanno guadagnato grazie al ritiro delle due McLaren, la Ferrari è apparsa competitiva nelle qualifiche. Buoni i tempi registrati da Hamilton e Leclerc, che rispettivamente partiranno quinto e terzo. I tifosi sperano di poter finalmente esultare in una stagione che ha portato, fin qui, pochissimi risultati positivi.
20:02
F1, Gp di Austin: tutte le informazioni e come seguirlo
Tutte le informazioni sul Gran Premio di Austin e come seguirlo in diretta, streaming o tv. LEGGI QUI
20:00
F1, Gp di Austin: Verstappen in pole, parte Leclerc terzo
Manca solo un'ora alla partenza del Gran Premio di Austin, negli Stati Uniti. Verstappen sempre davanti a tutti, poi Norris e Leclerc che proverà a chiudere una grande gara. In quinta posizione Hamilton, alle spalle di Russell ma davanti alla McLaren di Piastri. Segui la diretta testuale della gara.