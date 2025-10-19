F1 diretta Gp di Austin: segui la gara di Leclerc e Hamilton LIVE

Ci siamo, è tutto pronto per il Gran Premio di Austin , 19° appuntamento del Mondiale di F1. Dopo una Sprint pazza con il disastro McLaren e una sessione di qualifica che ha visto ancora una volta Verstappen dominare , è il momento della gara. Parte bene la Ferrari , con Hamilton in quinta posizione e Leclerc in terza alle spalle di Norris . La gara sarà fondamentale per il futuro del Mondiale, con il leader del Mondiale Piastri sempre più in difficoltà. Segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

"Non è questione di sognare. Abbiamo recuperato buono, abbiamo fatto delle belle qualifiche. Vediamo che succede in curva uno. Il passo non era male nella Sprint ma eravamo bloccati dietro Sainz. Oggi ci aspettiamo tanta influenza del vento". Queste le parole di Vasseur dalla griglia di partenza.

Verstappen appare concentrato sulla griglia di partenza, consapevole che dovrà sfruttare ogni occasione per recuperare un distacco enorme sui due piloti McLaren in classifica. Dietro di lui Leclerc non ha nulla da perdere : partirà forte e cercherà di conquistare una vittoria per questa sfortunata stagione.

Tutta la top10 partirà con una gomma media usata , l'unica eccezione è Leclerc su gomma rossa usata : scelta aggressiva del monegasco, che vuole partire bene e forte. Bortoleto e Stroll su soft nuova, Ocon, Albon e Hadjar su media nuova.

Inizia il formation lap: ci siamo, sta per iniziare il Gran Premio di Austin .

Grandissima partenza di Leclerc , che affianca e sorpassa Norris prendendosi subito la seconda posizione. Davanti prova a scappare Verstappen, partito bene anche Piastri che è quinto.

Si chiude il primo giro con Verstappen davanti a tutti, seguito da Leclerc e Norris. In quarta posizione c'è Hamilton , che è molto vicino alla McLaren dell'inglese. Poi Piastri, Russell, Antonelli, Bearman, Sainz e Tsunoda.

Norris attacca Leclerc ma il monegasco chiude la porta e si difende bene. I due sono vicinissimi, mentre Verstappen sta scappando via: è a 2 secondi da Leclerc.

Contatto tra Sainz e Antonelli , con quest'ultimo che viene toccato in curva dallo spagnolo, che poi si ferma a bordo pista e si ritira. Virtual Safety Car , distanze congelate tra i piloti.

Norris non ha DRS su Leclerc e a sua volta anche Hamilton non ha DRS su Norris. Situazione identica dietro, con Piastri tanto lontano da Hamilton e Russell che spinge per entrare nella zona DRS di Piastri.

Inizia a degradarsi la gomma soft di Leclerc, che sta soffrendo e vede Norris avvicinarsi a 9 decimi. Davanti Verstappen scappa via , con oltre 4 secondi su Leclerc.

Norris affianca Leclerc che, però, non si scompone e resta davanti , nonostante la gomma in calo e la sfida contro una McLaren nettamente superiore alla Ferrari.

Leclerc non molla e tiene dietro Norris, ma le sue gomme stanno iniziando a cedere . Da valutare la strategia Ferrari, con Hamilton dietro che non riesce ad avvicinarsi.

Continua la lotta tra Norris e Leclerc, con l'inglese che in superiorità di macchina non riesce a passare ma solo ad affiancare il monegasco, che poi gli chiude la traiettoria e lo accompagna fuori. Davanti Verstappen ringrazia Leclerc e scappa via con oltre 9 secondi di distacco.

Semplicemente incredibile Leclerc fin qui: lotta con Tsunoda , rischia ma alla fine esce davanti e si prende la sesta posizione. Leclerc è l'unico pilota tra i top10 ad essersi fermato.

“Il mio obiettivo è cercare di vincere la gara . Ho molte macchine da superare dal quinto posto, ma sono contento di essere più vicino. Farò del mio meglio”. Così Lewis Hamilton dopo le qualifiche, a caccia di una gioia con la Ferrari che manca dalla Sprint in Cina.

Il weekend di gara si è aperto con la notizia dei rinnovi di Russell e Antonelli , confermati alla guida della Mercedes anche per la prossima stagione. LEGGI QUI

Charles Leclerc promette battaglia già dalla prima curva: "Alla partenza sarò aggressivo . Voglio provare ad avere una vittoria prima della fine dell’anno. Continuo a crederci fino alla fine. Non è un momento facile per la squadra, ma partiamo dalla P3 e tutto è possibile“. Queste le sue parole dopo il terzo posto in qualifica conquistato ieri.

Non è ancora chiaro quale sarà la miglior strategia per la gara di oggi, su una pista molto calda. Pirelli offre ben quattro possibili strategie , coinvolgendo tutte le mescole, con forte indecisione tra una sola sosta (che potrebbe risultare non abbastanza) o due soste (che potrebbero risultare eccessive).

McLaren in crisi, attenzione a Verstappen per il Mondiale

Occhi puntati su Norris e Piastri dopo il disastro nella Sprint Race, con l'errore del leader del Mondiale (sempre più in crisi) che è costato la gara al compagno di squadra, ad Hulkenberg e ad Alonso. Rapporti sempre più tesi tra i Papaya Boys, con le regole interne del team che fanno sempre più discutere e un Mondiale ancora in gioco. E attenzione a Verstappen, che già ieri ne ha approfittato.

Ferrari, buoni segnali dalle qualifiche: Leclerc e Hamilton sperano

Dopo una Sprint tutto sommato deludente, con le Rosse lontane dalle prime posizioni e che hanno guadagnato grazie al ritiro delle due McLaren, la Ferrari è apparsa competitiva nelle qualifiche. Buoni i tempi registrati da Hamilton e Leclerc, che rispettivamente partiranno quinto e terzo. I tifosi sperano di poter finalmente esultare in una stagione che ha portato, fin qui, pochissimi risultati positivi.

F1, Gp di Austin: tutte le informazioni e come seguirlo

Tutte le informazioni sul Gran Premio di Austin e come seguirlo in diretta, streaming o tv.

F1, Gp di Austin: Verstappen in pole, parte Leclerc terzo

Manca solo un'ora alla partenza del Gran Premio di Austin, negli Stati Uniti. Verstappen sempre davanti a tutti, poi Norris e Leclerc che proverà a chiudere una grande gara. In quinta posizione Hamilton, alle spalle di Russell ma davanti alla McLaren di Piastri. Segui la diretta testuale della gara.

