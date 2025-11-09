Gp Brasile diretta Formula 1: segui la gara di Leclerc e Hamilton a Interlagos LIVE

Domenica d'azione, domenica rossa a Interlagos per il Gp del Brasile . Il 21° appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025 arriva a San Paolo, nell'iconico circuito di Interlagos che per anni è stata la casa di Ayrton Senna . Oggi alle 18 si accenderanno i semafori per la lotta al titolo iridato con la McLaren di Lando Norris (vincitore anche della Gara Sprint) in prima fila davanti alla Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli , seguite dalla Ferrari di Charles Leclerc , a sorpresa terzo nella qualifica del sabato . Oscar Piastri è quarto in griglia mentre Max Verstappen, 16°, sarà chiamato a una delle sue rimonte magistrali per rimanere ancora attaccato alle Papaya nella vittoria del suo quinto titolo. Griglia di partenza sofferente anche per Lewis Hamilton in 13ª posizione . Segui la diretta della corsa, in tempo reale e aggiornata giro dopo giro, con le parole dei protagonisti sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio .

18:35

Giro 23

Hamilton è ultimo con una nuova gomma media: è a rischio ritiro anche lui viste le difficoltà che ha nella gestione della macchina rovinata. Via radio c'è il suo ingegnere Adami che sta cercando di desisterlo dal ritirarsi

18:33

Giro 22

Norris continua a dominare questo caotico GP di San Paolo, con oltre 4 decimi di vantaggio sul compagno di scuderia penalizzato. Dietro di lui c'è Russell in terza posizione

18:29

Leclerc prende a calci la sua Ferrari: il durissimo sfogo dopo l'incidente e il ritiro in Brasile

INTERLAGOS (BRASILE) - Finisce al sesto giro il Gran Premio del Brasile per Charles Leclerc, costretto al ritiro dopo un doppio incidente con Oscar Piastri e Kimi Antonelli. Sfortunatissimo il pilota Ferrari, che si è ritrovato coinvolto in un incidente che ha portato alla rottura della sua sospensione anteriore, costringendolo a fermarsi...

LEGGI LA NEWS

18:26

Giro 16

10 secondi di penalità per Oscar Piastri a seguito dell'incidente con Antonelli, che ha costretto il ritiro a Leclerc

A closer look at the race restart



Onboard with Leclerc then Piastri #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/nvxMQQ2fY4 — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

18:24

Giro 15

Notato anche un contatto al via tra Sainz ed Hamilton. Si torna in regime di bandiera verde

18:20

Giro 11

Ancora nessuna segnalazione della FIA sul contatto tra Piastri, Antonell e Leclerc. Sono invece sotto investigazione Stroll e Tsunoda per un altro ruota a ruota

18:16

Giro 6

Si torna in regime di Virtual Safety Car a causa dell'incidente di Leclerc in curva 1, furioso fuori dall'abitacolo della sua monoposto che per la rabbia ha tirato dei calci alla ruota anteriore sinistra rimasta senza gomma

18:13

Carambola Leclerc: costretto al ritiro

Che incidente per Leclerc con Piastri: la Ferrari perde la gomma anteriore sinistra. Dalle immagini si vede che la McLaren prende la scia di Antonelli, va in bloccaggio e sbatte sulla Mercedes che a sua volta finisce contro la Rossa spingendola contro le barriere

LAP 6/71



Drama at the restart



Three wide into Turn 1! Piastri makes contact with Antonelli who then tangles with Leclerc



Leclerc has damage and is out of the race #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/5WNUbP0twt — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

18:12

Giro 5

Bandiera verde! Si torna a spingere sull'accelleratore

18:10

Hamilton ai box dopo il contatto con Tsunoda

Tolte le soft e montate le bianche hard, oltre all'ala anteriore, nella Ferrari di Lewis che al via è stato tamponato dalla Red Bull di Tsunoda e ha riportato danni. La Rossa numero 44 è scivolata inevitabilmente al penultimo posto e via radio ha lamentato anche di sentire il suo fondo deteriorato

18:08

La partenza del GP Brasile

Norris rimane leader della gara, così come rimangono congelate le posizioni di Antonelli e Leclerc rispettivamente in seconda e terza posizione.

Ecco la Top 5:

Norris, Antonelli, Leclerc, Piastri e Hadjar

18:06

Giro 2

Safety Car in pista: l'incidente al via di Bortoleto sulla Sauber, con un contatto del posteriore di Stroll, costringe la direzione gara a far entrare la SC in regime di bandiera gialla. Fortunatamente il brasiliano non ha impattato a grande velocità e sta bene

18:05

Bandiera gialla

Bortoleto si schianta contro le barriere

18:03

Al via il Gp del Brasile

Semaforo verde! Partiti!

18:02

Inizia il giro di formazione

La Formula 1 si prepara a "scaldare" le gomme in vista del Gp del Brasile

18:00

Tutto pronto in griglia

Le monoposto sono schierate nella griglia di partenza. Ecco come partiranno: