Gp Brasile diretta Formula 1: segui la gara di Leclerc e Hamilton a Interlagos LIVE

Domenica d'azione, domenica rossa a Interlagos per il Gp del Brasile. Il 21° appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025 arriva a San Paolo, nell'iconico circuito di Interlagos che per anni è stata la casa di Ayrton Senna. Oggi alle 18 si accenderanno i semafori per la lotta al titolo iridato con la McLaren di Lando Norris (vincitore anche della Gara Sprint) in prima fila davanti alla Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli, seguite dalla Ferrari di Charles Leclerc, a sorpresa terzo nella qualifica del sabato. Oscar Piastri è quarto in griglia mentre Max Verstappen, 16°, sarà chiamato a una delle sue rimonte magistrali per rimanere ancora attaccato alle Papaya nella vittoria del suo quinto titolo. Griglia di partenza sofferente anche per Lewis Hamilton in 13ª posizione. Segui la diretta della corsa, in tempo reale e aggiornata giro dopo giro, con le parole dei protagonisti sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio.
18:38
Gli ultimi risultati di Leclerc
18:35
Giro 23
Hamilton è ultimo con una nuova gomma media: è a rischio ritiro anche lui viste le difficoltà che ha nella gestione della macchina rovinata. Via radio c'è il suo ingegnere Adami che sta cercando di desisterlo dal ritirarsi
18:33
Giro 22
Norris continua a dominare questo caotico GP di San Paolo, con oltre 4 decimi di vantaggio sul compagno di scuderia penalizzato. Dietro di lui c'è Russell in terza posizione
18:29
18:26
Giro 16
10 secondi di penalità per Oscar Piastri a seguito dell'incidente con Antonelli, che ha costretto il ritiro a Leclerc
18:24
Giro 15
Notato anche un contatto al via tra Sainz ed Hamilton. Si torna in regime di bandiera verde
18:20
Giro 11
Ancora nessuna segnalazione della FIA sul contatto tra Piastri, Antonell e Leclerc. Sono invece sotto investigazione Stroll e Tsunoda per un altro ruota a ruota
18:16
Giro 6
Si torna in regime di Virtual Safety Car a causa dell'incidente di Leclerc in curva 1, furioso fuori dall'abitacolo della sua monoposto che per la rabbia ha tirato dei calci alla ruota anteriore sinistra rimasta senza gomma
18:13
Carambola Leclerc: costretto al ritiro
Che incidente per Leclerc con Piastri: la Ferrari perde la gomma anteriore sinistra. Dalle immagini si vede che la McLaren prende la scia di Antonelli, va in bloccaggio e sbatte sulla Mercedes che a sua volta finisce contro la Rossa spingendola contro le barriere
18:12
Giro 5
Bandiera verde! Si torna a spingere sull'accelleratore
18:10
Hamilton ai box dopo il contatto con Tsunoda
Tolte le soft e montate le bianche hard, oltre all'ala anteriore, nella Ferrari di Lewis che al via è stato tamponato dalla Red Bull di Tsunoda e ha riportato danni. La Rossa numero 44 è scivolata inevitabilmente al penultimo posto e via radio ha lamentato anche di sentire il suo fondo deteriorato
18:08
La partenza del GP Brasile
Norris rimane leader della gara, così come rimangono congelate le posizioni di Antonelli e Leclerc rispettivamente in seconda e terza posizione.
Ecco la Top 5:
Norris, Antonelli, Leclerc, Piastri e Hadjar
18:06
Giro 2
Safety Car in pista: l'incidente al via di Bortoleto sulla Sauber, con un contatto del posteriore di Stroll, costringe la direzione gara a far entrare la SC in regime di bandiera gialla. Fortunatamente il brasiliano non ha impattato a grande velocità e sta bene
18:05
Bandiera gialla
Bortoleto si schianta contro le barriere
18:03
Al via il Gp del Brasile
Semaforo verde! Partiti!
18:02
Inizia il giro di formazione
La Formula 1 si prepara a "scaldare" le gomme in vista del Gp del Brasile
18:00
Tutto pronto in griglia
Le monoposto sono schierate nella griglia di partenza. Ecco come partiranno:
17:49
Vasseur, team principal Ferrari
"Con il format della Sprint nel weekend ci sono sempre alti e bassi, poi c'è il meteo che resta un'incognita. Ma ieri abbiamo avuto un buon passo"
17:47
L'Inno brasiliano
Risuonano le note dell'Inno Nazionale del Brasile sul circuito di Interlagos
17:45
Gp Brasile, le strategie Pirelli
La tattica migliore per i team da usare durante i 71 giri previsti è una gara a due soste: stint iniziale con gomma soft con pit stop intorno al 18°-20° giro, concludendo poi con una scelta tra mescola gialla o rossa fino alla bandiera a scacchi
17:40
Le condizioni meteo
Al momento sulla pista dominano vento e qualche goccia di pioggia, che bagnano il tracciato in più punti. La temperatura dell'aria è di 20° C
17:30
Le particolarità di Interlagos
17:20
Il recap delle qualifiche
Dopo la vittoria nella Gara Sprint del Gp del Brasile, Lando Norris si porta a casa anche la pole position in vista della gara lunga di domani. Ottimo secondo posto, e prima fila, per Kimi Antonelli su Mercedes che riporta un italiano nelle prime due posizioni di partenza dopo 16 anni. Terza la Ferrari di Leclerc, che compensa il 13° posto di Hamilton, eliminato nella Q2. Fuori addirittura nella Q1 il campione del mondo in carica Max Verstappen su Red Bull...
17:15
Il record di Schumi a Interlagos
Schumacher è il recordman di podi sia nel GP del Brasile che a Interlagos: 10. Tra i piloti attuali, il miglior valore è quello di Alonso, 9 volte a podio
17:05
Dove vedere la gara a San Paolo
Il Gran Premio del Brasile, che si corre a Interlagos (San Paolo), inizierà alle 18 ora italiana. La gara sarà trasmessa in televisione su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Il Gp del Brasile sarà trasmesso anche in chiaro, in differita, alle 21.30 su TV8
Autodromo José Carlos Pace di Interlagos, San Paolo (Brasile)