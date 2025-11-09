Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 9 novembre 2025
Live
Corriere dello Sport.it
Live
Gp Brasile diretta Formula 1: segui la gara di Leclerc e Hamilton a Interlagos LIVE

Le Rosse alla caccia di un podio nella domenica di San Paolo: tutti gli aggiornamenti giro dopo giro
10 min
Aggiorna

Domenica d'azione, domenica rossa a Interlagos per il Gp del Brasile. Il 21° appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025 arriva a San Paolo, nell'iconico circuito di Interlagos che per anni è stata la casa di Ayrton Senna. Oggi alle 18 si accenderanno i semafori per la lotta al titolo iridato con la McLaren di Lando Norris (vincitore anche della Gara Sprint) in prima fila davanti alla Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli, seguite dalla Ferrari di Charles Leclerc, a sorpresa terzo nella qualifica del sabato. Oscar Piastri è quarto in griglia mentre Max Verstappen, 16°, sarà chiamato a una delle sue rimonte magistrali per rimanere ancora attaccato alle Papaya nella vittoria del suo quinto titolo. Griglia di partenza sofferente anche per Lewis Hamilton in 13ª posizione. Segui la diretta della corsa, in tempo reale e aggiornata giro dopo giro, con le parole dei protagonisti sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio.

18:38

Gli ultimi risultati di Leclerc

18:35

Giro 23

Hamilton è ultimo con una nuova gomma media: è a rischio ritiro anche lui viste le difficoltà che ha nella gestione della macchina rovinata. Via radio c'è il suo ingegnere Adami che sta cercando di desisterlo dal ritirarsi

18:33

Giro 22

Norris continua a dominare questo caotico GP di San Paolo, con oltre 4 decimi di vantaggio sul compagno di scuderia penalizzato. Dietro di lui c'è Russell in terza posizione

18:29

Leclerc prende a calci la sua Ferrari: il durissimo sfogo dopo l'incidente e il ritiro in Brasile

INTERLAGOS (BRASILE) - Finisce al sesto giro il Gran Premio del Brasile per Charles Leclerc, costretto al ritiro dopo un doppio incidente con Oscar Piastri Kimi Antonelli. Sfortunatissimo il pilota Ferrari, che si è ritrovato coinvolto in un incidente che ha portato alla rottura della sua sospensione anteriore, costringendolo a fermarsi...

18:26

Giro 16

10 secondi di penalità per Oscar Piastri a seguito dell'incidente con Antonelli, che ha costretto il ritiro a Leclerc

 

 

18:24

Giro 15

Notato anche un contatto al via tra Sainz ed Hamilton. Si torna in regime di bandiera verde

18:20

Giro 11

Ancora nessuna segnalazione della FIA sul contatto tra Piastri, Antonell e Leclerc. Sono invece sotto investigazione Stroll e Tsunoda per un altro ruota a ruota

18:16

Giro 6

Si torna in regime di Virtual Safety Car a causa dell'incidente di Leclerc in curva 1, furioso fuori dall'abitacolo della sua monoposto che per la rabbia ha tirato dei calci alla ruota anteriore sinistra rimasta senza gomma

18:13

Carambola Leclerc: costretto al ritiro

Che incidente per Leclerc con Piastri: la Ferrari perde la gomma anteriore sinistra. Dalle immagini si vede che la McLaren prende la scia di Antonelli, va in bloccaggio e sbatte sulla Mercedes che a sua volta finisce contro la Rossa spingendola contro le barriere

 

 

18:12

Giro 5

Bandiera verde! Si torna a spingere sull'accelleratore

18:10

Hamilton ai box dopo il contatto con Tsunoda

Tolte le soft e montate le bianche hard, oltre all'ala anteriore, nella Ferrari di Lewis che al via è stato tamponato dalla Red Bull di Tsunoda e ha riportato danni. La Rossa numero 44 è scivolata inevitabilmente al penultimo posto e via radio ha lamentato anche di sentire il suo fondo deteriorato

18:08

La partenza del GP Brasile

Norris rimane leader della gara, così come rimangono congelate le posizioni di Antonelli e Leclerc rispettivamente in seconda e terza posizione. 

Ecco la Top 5:

Norris, Antonelli, Leclerc, Piastri e Hadjar

18:06

Giro 2

Safety Car in pista: l'incidente al via di Bortoleto sulla Sauber, con un contatto del posteriore di Stroll, costringe la direzione gara a far entrare la SC in regime di bandiera gialla. Fortunatamente il brasiliano non ha impattato a grande velocità e sta bene

18:05

Bandiera gialla

Bortoleto si schianta contro le barriere

18:03

Al via il Gp del Brasile

Semaforo verde! Partiti!

18:02

Inizia il giro di formazione

La Formula 1 si prepara a "scaldare" le gomme in vista del Gp del Brasile

18:00

Tutto pronto in griglia

Le monoposto sono schierate nella griglia di partenza. Ecco come partiranno:

17:49

Vasseur, team principal Ferrari

"Con il format della Sprint nel weekend ci sono sempre alti e bassi, poi c'è il meteo che resta un'incognita. Ma ieri abbiamo avuto un buon passo"

17:47

L'Inno brasiliano

Risuonano le note dell'Inno Nazionale del Brasile sul circuito di Interlagos

17:45

Gp Brasile, le strategie Pirelli

La tattica migliore per i team da usare durante i 71 giri previsti è una gara a due soste: stint iniziale con gomma soft con pit stop intorno al 18°-20° giro, concludendo poi con una scelta tra mescola gialla o rossa fino alla bandiera a scacchi

17:40

Le condizioni meteo

Al momento sulla pista dominano vento e qualche goccia di pioggia, che bagnano il tracciato in più punti. La temperatura dell'aria è di 20° C

17:30

Le particolarità di Interlagos

17:20

Il recap delle qualifiche

Dopo la vittoria nella Gara Sprint del Gp del Brasile, Lando Norris si porta a casa anche la pole position in vista della gara lunga di domani. Ottimo secondo posto, e prima fila, per Kimi Antonelli su Mercedes che riporta un italiano nelle prime due posizioni di partenza dopo 16 anni. Terza la Ferrari di Leclerc, che compensa il 13° posto di Hamilton, eliminato nella Q2. Fuori addirittura nella Q1 il campione del mondo in carica Max Verstappen su Red Bull...

17:15

Il record di Schumi a Interlagos

Schumacher è il recordman di podi sia nel GP del Brasile che a Interlagos: 10. Tra i piloti attuali, il miglior valore è quello di Alonso, 9 volte a podio

17:05

Dove vedere la gara a San Paolo

Il Gran Premio del Brasile, che si corre a Interlagos (San Paolo), inizierà alle 18 ora italiana. La gara sarà trasmessa in televisione su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Il Gp del Brasile sarà trasmesso anche in chiaro, in differita, alle 21.30 su TV8

Autodromo José Carlos Pace di Interlagos, San Paolo (Brasile)

