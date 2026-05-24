Formula 1, Gp del Canada: orario e dove vederlo in tv e in streaming
ROMA - Tutti all'inseguimento delle Mercedes a Montreal, dopo il trionfo nella Sprint di George Russell che ha poi conquistato anche la pole in vista del Gp di Canada (quinto appuntamento del Mondiale 2026 di F1), nel quale dovrà vedersela con il compagno di squadra e leader della classifica piloti Kimi Antonelli (terzo nella gara corta dietro alla McLaren di Lando Norris, ma secondo in qualifica), con il quale la tensione è alta.
F1, orario del Gp del Canada
Il Gp di Canada è in programma oggi (domenica 24 maggio, ore 22 italiane) a Montreal. Saranno 305,270 i km totali che percorreranno i piloti nei 70 giri della gara (4,361 km a giro), su un circuito semi-cittadino che presenta 14 curve per ogni giro. Nel 2025 a trionfare è stato George Russell, che cercherà dunque la doppietta con la sua Mercedes partendo dalla prima piazza. Scatteranno indietro invece le Ferrari, attardate nelle qualifiche con Lewis Hamilton (5°) e Charles Leclerc (8°).
Dove seguire la F1 in diretta tv e in streaming
Il Gp del Canada potrà essere seguito in diretta tv su Sky (per abbonati) e in streaming su SkyGo e NOW (per abbonati), mentre una differita tv in chiaro è invece in programma su TV8 (a partire dalle ore 23:30). Una diretta testuale della gara sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.