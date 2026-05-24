Formula 1, Gp del Canada: orario e dove vederlo in tv e in streaming

F1, orario del Gp del Canada

Il Gp di Canada è in programma oggi (domenica 24 maggio, ore 22 italiane) a Montreal. Saranno 305,270 i km totali che percorreranno i piloti nei 70 giri della gara (4,361 km a giro), su un circuito semi-cittadino che presenta 14 curve per ogni giro. Nel 2025 a trionfare è stato George Russell, che cercherà dunque la doppietta con la sua Mercedes partendo dalla prima piazza. Scatteranno indietro invece le Ferrari, attardate nelle qualifiche con Lewis Hamilton (5°) e Charles Leclerc (8°).

Dove seguire la F1 in diretta tv e in streaming

Il Gp del Canada potrà essere seguito in diretta tv su Sky (per abbonati) e in streaming su SkyGo e NOW (per abbonati), mentre una differita tv in chiaro è invece in programma su TV8 (a partire dalle ore 23:30). Una diretta testuale della gara sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.