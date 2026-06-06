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F1, Gp di Monaco: gara a Monte-Carlo, l'orario e come vederla in tv e in streaming

Nel Principato il sesto appuntamento del Mondiale 2026, con il leader iridato Antonelli in pole davanti a Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc: i dettagli
2 min
TagsF1Gp Monacoantonelli

MONTE-CARLO - Sale l'attesa dei tifosi di Formula 1 per il Gp di Monaco, che vedrà il leader della classifica iridata Kimi Antonelli scattare in pole con la sua Mercedes davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alle Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc (deluso dalla Rossa nonostante il recente rinnovo di contratto).

F1 a Monte-Carlo: data e orario della gara

Il Gp di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, è in programma domani (domenica 7 giugno) alle ore 15 sul circuito cittadino di Monte-Carlo (3,337 km a giro), dove i piloti dovranno compiere 78 giri per completare la gara.

 

 

Gp di Monaco: dove vederlo in tv e in streaming

Il Gp di Monaco potrà essere seguito in diretta tv (per abbonati) su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming (per abbonati) su SkyGo e su NOW. La gara potrà inoltre essere rivista in chiaro ma in differita (alle ore 18:30) su TV8. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

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