Formula 1 Gp Barcellona, orario e dove vederlo in tv e in streaming

La Formula 1 torna in pista con il Gran Premio di Barcellona, in programma oggi, domenica 14 giugno. La gara scatterà con George Russell dalla pole position. I riflettori sono puntati anche su Andrea Kimi Antonelli, reduce dal successo di Montecarlo che gli ha permesso di consolidare la leadership del Mondiale Piloti. Alle sue spalle in classifica c'è Lewis Hamilton, secondo nel Principato con la Ferrari (e secondo in griglia oggi), mentre Charles Leclerc è chiamato al riscatto dopo il ritiro causato dall'incidente nell'ultimo appuntamento e il flop nelle qualifiche (ancora a muro, partirà decimo). Si parte alle ore 15 sul circuito di Catalogna.