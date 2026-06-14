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domenica 14 giugno 2026
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Formula 1 Gp Barcellona, orario e dove vederlo in tv e in streaming

Russell in pole con la Mercedes, subito dietro Hamilton pronto all’assalto: tutte le info
2 min
TagsFormula 1Barcellonaferrari

La Formula 1 torna in pista con il Gran Premio di Barcellona, in programma oggi, domenica 14 giugno. La gara scatterà con George Russell dalla pole position. I riflettori sono puntati anche su Andrea Kimi Antonelli, reduce dal successo di Montecarlo che gli ha permesso di consolidare la leadership del Mondiale Piloti. Alle sue spalle in classifica c'è Lewis Hamilton, secondo nel Principato con la Ferrari (e secondo in griglia oggi), mentre Charles Leclerc è chiamato al riscatto dopo il ritiro causato dall'incidente nell'ultimo appuntamento e il flop nelle qualifiche (ancora a muro, partirà decimo). Si parte alle ore 15 sul circuito di Catalogna.

Formula 1 a Barcellona, dove vedere il Gp in tv e in streaming

Il Gran Premio di Barcellona sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport. La gara sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go e NOW. Chi preferisce la visione in chiaro potrà seguirla su TV8, che la manderà in onda in differita a partire dalle ore 18:00.

 

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